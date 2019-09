»Die Zeit war reif«

Ernst Schäfer/Gedenkstatte Ravensbrück Niederländische Delegation bei der Eröffnung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück (12.9.1959)

Anlässlich ihrer Gründung vor 60 Jahren eröffnet die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück am 14. September die von Ihnen kuratierte Ausstellung »Frauen im Widerstand. Deutsche politische Häftlinge im Frauen-KZ Ravensbrück: Geschichte und Nachgeschichte«. Woher kamen die Frauen, die dorthin verschleppt wurden?

Es waren Frauen aus mehr als 30 Ländern inhaftiert. Die größte Gruppe stellten Polinnen, außerdem waren Jüdinnen, sogenannte Asoziale und Kriminelle sowie Sintize und Romnja inhaftiert – seit Bestehen des Lagers auch Deutsche und Österreicherinnen der politischen Opposition. Anfang 1945 begannen Massenerschießungen, in der Gaskammer wurden 5.000 Häftlinge ermordet. Es war das zentrale Frauenkonzentrationslager der Nazizeit.

Was geschah mit den Täterinnen und Tätern?

Neben den in allen Konzentrationslagern üblichen Kommandanten und anderem SS-Personal waren in Ravensbrück noch Aufseherinnen und eine Oberaufseherin im »Gefolge der SS« tätig. Aufseherinnen aller KZ wurden hier ausgebildet. Mindestens 2.500 waren allein in Ravensbrück zwischen 1939 und 1945 tätig.

Der erste Kommandant, Max Kögel, zuvor im Frauen-KZ Lichtenburg eingesetzt, beging 1946 Suizid. Sein Nachfolger, Fritz Suhren, wurde 1950 von einem Militärgericht der französischen Besatzungstruppen in Rastatt zum Tode verurteilt und im Juni desselben Jahres hingerichtet. Die Oberaufseherin Johanna Langefeld, zuletzt noch in Auschwitz tätig, floh 1946 in ein polnisches Kloster, starb ohne Prozess 1974 in der Bundesrepublik. Margarete Mewes, von 1939 bis 1945 Aufseherin, wurde 1947 zu zehn Jahren Haft verurteilt, 1952 wegen guter Führung entlassen. Der »Euthanasie«-Arzt Friedrich Mennecke, der mit der »Sonderbehandlung 14f13« ebenfalls am Morden in Ravensbrück beteiligt war, starb 1947 in seiner Gefängniszelle. Franz Lucas, SS-Arzt, saß nur dreieinhalb Jahre lang in Haft.

Wie kam es zur Gründung der Gedenkstätte 1959?

Die eigentliche Gründung war ein Staatsprojekt der DDR, wie auch die Gedenkstätten Sachsenhausen und Buchenwald. Aber bereits ab 1948 haben sich hier Ravensbrücker Überlebende zum Gedenken versammelt. Viele ehemalige Häftlinge aus west- und osteuropäischen Ländern folgten einem Aufruf, Dokumente und Gegenstände für das Museum der Gedenkstätte zu stiften. Am 12. September 1959 konnte die »Nationale Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück« eröffnet werden. Rosa Thälmann hielt den Gedenkvortrag vor vielen Tausenden Gästen.

Wieso gibt es gerade jetzt die Ausstellung mit dem Fokus auf den Widerstand politisch aktiver Frauen?

Die Zeit war reif. In der DDR wurden die politischen Frauen meist heroisiert und in der Überformung manches verschleiert. In der BRD wurden sie jedoch verschwiegen, mehr noch: In den 1950er Jahren wurden einige noch als Kommunistinnen diskriminiert, ausgegrenzt und von »Entschädigungen« ausgeschlossen. Seit den 1990er Jahren waren politische Häftlinge eher in den Hintergrund geraten, durch die Notwendigkeit der Darstellung anderer Gruppen weiblicher Häftlinge.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Lebensgeschichten von acht Frauen.

Mit ihnen wollen wir zeigen: Auch die Gruppe der politischen Häftlinge war sehr heterogen, nicht alle waren in der KPD oder SPD sozialisiert. Anna Götze (1875–1958) zum Beispiel war Anarchistin, lebte bereits im Kaiserreich in freier Ehe, wurde des Konkubinats angeklagt. Während der 1920er Jahre war sie in Leipzig in der FAU (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, jW) aktiv, in der Nazizeit mit ihrer Familie wichtiger Teil des anarchistischen Widerstandes. Der Überlebenden Doris Maase, eine Ärztin, die vielen im Lager geholfen hat, wurde in Westdeutschland die Entschädigung mit der Begründung verweigert, sie sei nach dem Verbot der KPD weiter für die Partei aktiv gewesen.

Lisl Jäger, Kommunistin und eine der jüngeren Inhaftierten ist am 28. Juni 2019, also während der Arbeit an der Ausstellung verstorben. 2017 starb Irma Trksak, Mitglied einer Widerstandsgruppe in Wien und Mitglied der KPÖ bis 1968.

Was können wir heute als Vermächtnis dieser Frauen mitnehmen?

Zum einen: Haltung haben und politisch handeln sowie unbedingte Zivilcourage, zum Beispiel von Frauen wie Erna Lugebiel. Sie war nicht politisch organisiert. Sie war verhaftet worden, weil sie aus Solidarität und Freundschaft jüdischen Verfolgten geholfen hat. Sie lebte später in Westberlin. Ihre Enkelin, Jeanine Bochat, ist heute Sprecherin der Lagergemeinschaft Ravensbrück. Zum anderen: kritisch und unabhängig bleiben, auch gegenüber den eigenen politischen Organisationen.

… und was für die gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen?

Die Überlebende Gertrud Müller hatte bereits im Jahr 2000 in ihrer Rede bei einer Kundgebung gegen den Parteitag der rechten »Republikaner« gewarnt: »Man kann den Faschisten nicht entgegentreten, indem man ihre Forderungen aufgreift.« Diese Feststellung ist immer noch aktuell, Aufklärung und Haltung mehr denn je wichtig. Auch dafür können die Biographien dieser Frauen Anregung sein.