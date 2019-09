Hochdruck und klare Kante: Roland R. Berger in der jW-Ladengalerie

M. Berger »Inhaltliche und handwerkliche Präzision«: »Das Ereignis – Pablo Picasso zum 100. Geburtstag«, 1981, Farblinolschnittdruck, coloriert, 40 x 30 cm

Wenn Roland R. Berger am morgigen Donnerstag um 19 Uhr seine Ausstellung in der Ladengalerie dieser Zeitung eröffnet, kehrt er in den Kreis eines Blattes zurück, dem er schon zu Zeiten der DDR eng verbunden war. Er gehörte zu jenen 131 Künstlern, die sich damals an der heute legendären Grafikedition beteiligten, die jungen, kunstinteressierten Leuten den direkten, preiswerten Zugang zu originalen Werken ermöglichte. Und er wird sich – im Herzen jung geblieben – auch an der nun wiederbelebten Tradition als »Altmeister« beteiligen.

Als Berger 1979 für die Edition sein »Hochdrucklehrblatt« schuf, war er 35 Jahre alt und hatte sein Staats­examen als Kunsterzieher lange hinter sich. Er arbeitete im Institut für Kunsterziehung der Berliner Humboldt-Universität, hatte sein Diplom als Graphiker an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee erworben und war seit 1976 bereits Doktor der Philosophie. 1983 wurde er Dozent und 1985 Professor mit künstlerischer Lehrtätigkeit. Generationen von Kunsterziehern hat er mitgeprägt.

Die »Abwicklungen« der »Wende«-Zeit brachten auch für ihn einen Umbruch der Lebensumstände. Seine Verdienste spielten in der neuen »Freiheit« keine Rolle. Seit 1995 arbeitete er als Lehrer an einer Gesamtschule in Oranienburg – wie er mir sagte: mehr als Sozialarbeiter denn als Kunsterzieher. Aber er ließ sich nicht beirren und gab seitdem seine Erfahrungen auch als Dozent in der Lehrerweiterbildung in Sachsen, Thüringen und Brandenburg weiter.

Meisterliche Grafiken, vor allem in Hochdrucktechniken, entstehen unter der Hand dieses Künstlers bis heute in großer Fülle. Die Ideen gehen dem Fünfundsiebzigjährigen nicht aus. Seine Holz- und Linolschnitte sind mit ihren starken Formen und Konturen brillante Beispiele kristallklaren Denkens, inhaltlicher und handwerklicher Präzision. Ein hoher ästhetischer Anspruch paart sich oft mit hintergründigem Humor und bissiger Kritik.

Roland R. Berger wird morgen in Berlin eine Ausstellung eröffnen, die in der »Eremitage Gransee« bereits mit großem Erfolg zu sehen war. Es sind »Reverenzen« an Große der Kunstgeschichte und der Gegenwartskunst: Michelangelo, Dürer, Picasso, Kandinsky, Schwitters, Beckmann, Warhol, Pollock, Glöckner, Mattheuer, Metzkes und viele, viele andere. Berger nimmt sich die Freiheit, die Werke solcher Künstler neu zu deuten, sie sich auf seine Weise anzueignen und in gegenwärtige gesellschaftliche Verhältnisse zu stellen. Der Ladengalerie ist ein großes, interessiertes Publikum zu wünschen. Roland R. Berger hat es verdient.