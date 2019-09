Abschied eines Industrieriesen

Bernd Thissen/dpa Die Arbeiter von Thyssen-Krupp stellen täglich »gute Stahlprodukte« her

Es ist ein Sinnbild des wirtschaftlichen Wandels in der Bundesrepublik. Am heutigen Mittwoch berechnet die Deutsche Börse, welche Unternehmen unter den 30 größten Konzernen im Dax gelistet werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte sich der Stahlgigant Thyssen-Krupp aus dem Aktienindex verabschieden. Als Aufstiegskandidaten aus dem MDax kommt u. a. die Immobiliengesellschaft »Deutsche Wohnen« in Betracht. Ein Industriekonzern mit 160.000 Mitarbeitern wird geringer bewertet als ein Spekulant, der von steigenden Mietpreisen profitiert.

Vorstandschef Guido Kerkhoff bereitet sich schon länger darauf vor, den Dax zu verlassen. Bereits bei Vorlage der Quartalszahlen vor wenigen Wochen sagte er, die Zugehörigkeit zu einem Index gehöre angesichts der vielfältigen sonstigen Probleme des Konzerns derzeit nicht zu den Prioritäten des Managements. »Es geht nicht um Eitelkeiten«, hatte er zuvor mehrfach betont. Es gehe vielmehr darum, den Ruhrkonzern endlich wieder zukunftsfähig aufzustellen.

Die kriselnde Autoindustrie setzt Thyssen-Krupp zu. Die Rohstahlproduktion in der BRD ist im Juli um 5,3 Prozent auf 3,2 Millionen Tonnen gesunken, hatte die Wirtschaftsvereinigung Stahl am vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Von Januar bis Juli verzeichnete die Schwerindustrie mit knapp 24 Millionen Tonnen ein Minus von 5,1 Prozent in den Büchern. Der Branche machen hohe Rohstoffkosten und eine sinkende Nachfrage der Kunden aus der Automobilindustrie zu schaffen.

Bei Thyssen-Krupp ist die Marktkapitalisierung um rund 50 Prozent eingebrochen, seit Vorstandschef Heinrich Hiesinger das Unternehmen im Sommer 2018 verlassen hat. Er legte sein Amt nieder, nachdem die EU-Kommission die geplante Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel untersagt hatte. Seitdem dringen die Hedgefonds Cevian Capital, Blackrock und Elliot auf die Aufspaltung des Konzerns. Hiesingers Nachfolger, Vorstandschef Kerkhoff, hat angekündigt, die gewinnbringende Aufzugsparte an die Börse bringen zu wollen. Die Bereiche »System Engineering«, »Federn und Stabilisatoren« und »Grobblech« mit insgesamt 9.300 Mitarbeitern werden auf den Prüfstand gestellt. Darüber hinaus sollen 6.000 der rund 160.000 Jobs abgebaut werden.

Dieter Lieske, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Duisburg-Dinslaken, kritisierte am Dienstag gegenüber jW, das Vorgehen von Vorstand und Aktionären: »Kapitalmarktabenteuer sind noch nie der große Heilsbringer gewesen«, sagte er. Den aktivistischen Aktionären ginge es darum, ihr Geld möglichst schnell wieder über Verkäufe einzelner Sparten reinzuholen. Lieske sieht allerdings »im Moment keine große Gefahr«, denn Investoren, die sich für das Stahlgeschäft interessierten, »stehen nicht gerade Schlange«. Der Markt gebe zurzeit nicht viel her. Dennoch seien die Kollegen verunsichert. Sie fragten sich, »wo ich morgen bleibe«.

Statt dessen müsse der Vorstand Geld in neue Investitionen stecken. Die Qualität in der Produktion müsse verbessert werden, schließlich gebe es in der Branche eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz. In der Vergangenheit habe das Management grobe Fehler begangen. Einzelne Geschäftsbereiche wurden abgestoßen. Dabei stellten die Kollegen täglich »gute Stahlprodukte« her, so Lieske weiter. Mit Grobblechen könne beispielsweise weiterhin gutes Geld verdient werden. Insbesondere weil noch nicht ausgemacht sei, ob der Automobilindustrie der Sprung in die E-Mobilität gelingen werde, müsse der Vorstand sich auf andere Sparten konzentrieren. Vor Jahren habe sich Thyssen-Krupp etwa von der Entwicklung von Bausystemen getrennt. »Heute erleben wir einen Bauboom«, sagte Lieske. Demnächst stünden hierfür Entscheidungen im Aufsichtsrat an. Der müsse »liefern«. Lieske stelle sich schon wieder auf ein »Geharke mit den Anteilseignern« ein. Hierfür seien die Arbeiter aber »selbstbewusst genug«.

Was hat der Abstieg aus dem Dax aber für Konsequenzen? Dirk Schiereck, Professor für Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt, warnt vor »einschneidenden Folgen für die Aktie«. Sechs bis sieben Prozent aller Dax-Aktien würden in passiven Fonds (ETF-Fonds) gebündelt, die den Dax abbildeten, sagte er am Dienstag zu dpa. »Das bedeutet, dass sechs bis sieben Prozent der Thyssen-Krupp-Aktien demnächst den Besitzer wechseln könnten.« Dann sei ein Angriff auf den Essener Konzern ein Stück einfacher, »weil mehr Aktien verfügbar sind«. Martin Gornig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht die Entwicklung hingegen weniger dramatisch. Schließlich würden auch die Aktien im MDax in ETF-Fonds gehandelt, sagte er am Dienstag zu jW.