Fresenius kauft Kliniken in Kolumbien

Frankfurt/Main. Die zu Fresenius gehörende Klinikkette Helios kauft zwei Krankenhäuser in Kolumbien für rund 50 Millionen Euro. Die beiden Kliniken mit insgesamt 300 Betten liegen in der Großstadt Medellín und sollen von der spanischen Helios-Tochter Quirónsalud übernommen werden. Helios hatte dort in diesem Jahr bereits die Clinica Medellín mit zwei Krankenhäusern übernommen. Das Unternehmen war damit in den privaten Krankenhausmarkt in Kolumbien eingestiegen. (Reuters/jW)