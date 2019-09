SPD-Kommission für »Parteireform«

Berlin. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schlägt eine »umfassende Parteireform« vor. Die SPD brauche einen »radikalen Umbruch an vielen Stellen«, sagte Klingbeil den Zeitungen der Madsack-Mediengruppe (Dienstagausgaben). »Wir wollen die Mitglieder stärker einbinden, die Gremien handlungsfähiger machen und die Partei als Ganzes kampagnenfähiger.« Dies sei Konsens in der von Klingbeil geleiteten organisationspolitischen Kommission. Gefordert werde unter anderem eine Verkleinerung der Führungs- und Entscheidungsgremien der SPD. Die Kommission war infolge der verlorenen Bundestagswahl 2017 eingesetzt worden. Sie hat nun einen Zwischenbericht mit ersten Ergebnissen vorgelegt, der am Montag im Parteivorstand vorgestellt wurde. (Reuters/jW)