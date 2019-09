Straflos bis heute

Jawe Kargar/epa/dpa Tatort Kundus: Inspektion der ausgebrannten Tanklaster am 4. September 2009

Am 4. September vor genau zehn Jahren kam es in der afghanischen Provinz Kundus zum größten Massaker, das ein deutscher Soldat nach dem Zweiten Weltkrieg zu verantworten hatte – der damalige Bundeswehroberst Georg Klein hatte die Bombardierung von festgefahrenen Tanklastwagen inmitten einer Menschenmenge auf einer Sandbank befohlen. »Die Piloten hatten große Zweifel«, betonte Rechtsanwalt Karim Popal, der Hinterbliebene des Angriffs in der Zivilklage gegen die Bundesrepublik Deutschland vertritt, am Dienstag beim Pressegespräch der Bundestagsfraktion Die Linke in Berlin. Durch »Freunde von der Bundeswehr, die anonym bleiben wollen« weiß Popal, was die US-Kampfpiloten anschließend zu Protokoll gaben. Sie erhoben demnach schwere Vorwürfe gegen Oberst Klein, der gleichwohl inzwischen zum General befördert wurde. Nach eigener Aussage befürchtete Klein, dass die Tanklaster als Waffen gegen das Feldlager der Bundeswehr eingesetzt werden könnten. Die Piloten hatten aber darauf hingewiesen, dass die versammelte Menge nicht nach feindlichen Taliban-Kämpfern aussah. Sie schlugen deshalb mehrfach vor, die Menschen im demonstrativen Sinkflug zu warnen, damit sie die Chance hätten, sich vor der absehbaren Explosion der Tanklaster zu entfernen. Klein hatte eine solche Vorwarnung abgelehnt.

Die Bilanz des Bombardements: Mehr als 100 Tote aus der Zivilbevölkerung, darunter auch Kinder. Es handelte sich um Bewohner der umliegenden Dörfer, die zunächst von Taliban gezwungen worden waren, diesen beim Freischaufeln der geraubten Tanklaster zu helfen. Als dies nicht gelang, hatten sich die Taliban entfernt und den verarmten Dorfbewohnern erlaubt, sich Benzin für den Eigenbedarf abzuzapfen.

Die genaue Zahl der Opfer kennt die Bundesregierung nicht einmal, wie aus ihrer Antwort auf die letzte diesbezügliche Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Das Rechercheteam des deutsch-afghanischen Anwalts Popal zählte in den betroffenen Dörfern insgesamt 139 Todesopfer, die NATO ging von bis zu 142 aus. Manche der verbrannten Leichenteile seien schwer zuzuordnen gewesen, sagt Popal, dessen Mandant Abdul Hanan durch den Angriff zwei Söhne verloren hat. Anfang des kommenden Jahres will sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strasbourg mit dessen Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland befassen. Nach Popals Recherchen war kein einziger Taliban-Kämpfer unter den Toten. Und das Völkerrecht erlaubt keine Bombardierung einer Menschenmenge auf Verdacht, wie der Anwalt betont. Der EGMR will nun prüfen, ob die europäische Menschenrechtskonvention in diesem Fall Anwendung finden kann und ob sie von der Bundeswehr berücksichtigt worden ist.

Vor deutschen Gerichten waren Hanan und andere Opferangehörige mit Entschädigungsklagen gescheitert. Strafrechtliche Ermittlungen gegen Oberst Klein hatte der Generalbundesanwalt im Jahr 2013 eingestellt – eine Beschwerde dagegen wies das Bundesverfassungsgericht 2015 ab. Der Bundesgerichtshof (BGH) befand 2016, das deutsche Amtshaftungsrecht sei nicht auf Auslandseinsätze der Bundeswehr anwendbar.

Christine Buchholz, die im Verteidigungsausschuss des Bundestags die Fraktion Die Linke vertritt und 2010 nach Kundus reiste, um Hinterbliebene zu treffen, wirft der Bundesregierung Desinteresse an den Opfern vor. Damit zeige sie, dass es bei diesem Einsatz im »Krieg gegen den Terror« nicht um die Zivilbevölkerung gehe. Auf Anfrage ihrer Fraktion habe die Regierung erklärt, die in Kundus getöteten Menschen seien »legitime Ziele« im Sinne des humanitären Völkerrechts gewesen. Dies sei eine Verhöhnung der Opfer. Sowohl nach den Einsatzregeln der »Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe« (ISAF) als auch internationalem Völkerrecht hätten sie vor der Bombardierung gewarnt werden müssen.

Mit freiwilligen Einmalzahlungen von 5.000 Dollar an betroffene Familien – egal, wie viele Tote oder Verletzte sie zu beklagen hatten – sollten lediglich »Negativschlagzeilen«, ein Schuld­anerkenntnis und juristische Konsequenzen vermieden werden, so Buchholz. Ein Präzedenzfall würde »bei Soldatinnen und Soldaten für Verunsicherung sorgen« – und das in einer Zeit, in der die Bundeswehr sowieso Rekrutierungsschwierigkeiten habe. Ähnlich äußerte sich Reiner Braun von IALANA, dem internationalen Juristinnen- und Juristenbund gegen Atomwaffen. Sollte es keine juristischen Konsequenzen geben, schreite die Militarisierung der deutschen Außenpolitik weiter fort, warnte er.

Doch zumindest lästige Schlagzeilen bleiben Bundeswehr und Regierung nicht erspart: Die öffentliche Verhandlung vor dem EGMR in Strasbourg wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 stattfinden.