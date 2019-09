»Mit Geschirr und Kochtöpfen trommeln«

Sertac Kayar/Reuters Alltag in Diyarbakir (Foto), Van und Mardin: Proteste gegen die von Ankara durchgesetzte Zwangsverwaltung werden gewaltsam niedergeschlagen (20.8.)

Wie ist die gegenwärtige Situation in Diyarbakir, Van und Mardin, den drei Städten, in denen am 19. August die HDP-Bürgermeister abgesetzt wurden?

Momentan herrscht dort Ausnahmezustand, eine Militärjunta mit enormer Polizeipräsenz, mit Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen auf den Straßen. Damit sollen die Menschen daran gehindert werden zu protestieren. Ohnehin haben die von der türkischen Regierung eingesetzten Zwangsverwalter alle Proteste in der Öffentlichkeit verboten, so dass es keine Möglichkeit gibt, gegen diese Ungerechtigkeiten zu demonstrieren. Die Menschen werden angegriffen, und es kommt zu Gewalttaten.

Gibt es in der Türkei auch Aufruhr jenseits der kurdischen Gemeinschaft?

Proteste gibt es auch außerhalb der kurdischen Gebiete. Speziell in den Großstädten wie Istanbul, Izmir, Ankara, Adana und Mersin gehen die Menschen auf die Straßen, und auch dort gibt es Repression. In den kurdischen Gebieten wird versucht, durch Sitzstreiks und ähnliche Aktionen friedlich zu protestieren. Aber auch das wird nicht erlaubt, und jegliche Zusammenkünfte werden sofort zerschlagen. Daher versuchen die Menschen ihren Protest dadurch zu zeigen, dass sie abends und nachts zu bestimmten Uhrzeiten entweder ihre Lichter in den Wohnungen aus- oder anmachen. Oder sie trommeln lautstark mit Geschirr und Kochtöpfen auf ihren Balkonen, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen.

Wie verhält sich die Oppositionspartei CHP, die Sie im Kommunalwahlkampf unterstützt haben?

Die von der Opposition übernommenen Rathäuser in Istanbul und Ankara zeigen sich solidarisch mit der HDP. Am Sonnabend ist der neu gewählte Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu nach Diyarbakir gefahren, hat sich dort mit Selcuk Mizrakli, dem abgesetzten Bürgermeister, getroffen und sich öffentlich solidarisiert. Diese Entwicklungen werden auch von den Medien in der Türkei verfolgt.

Unterstützung gibt es zudem von Nichtregierungsorganisationen, Anwaltskammern und den großen Gewerkschaften, wie beispielswei se der Gewerkschaft der Mediziner und die der Beamten, oder auch von Organisationen der Architekten und Bauingenieure. Viele verschiedene Gruppen zeigen sich solidarisch mit der HDP und protestieren auf ihre Weise gegen diese Zwangsverwaltung. Ihre Mitglieder fahren in die betroffenen Städte und treffen die abgesetzten Bürgermeister. Parlamentarier der HDP beteiligen sich an Sitzstreiks und Gesängen vor den dortigen Parteizentralen und an wichtigen Plätzen.

Gibt es abgesehen davon Schritte, die die HDP unternehmen kann, oder bleibt letztlich nur der Rückzug zum Schutz der eigenen Leute?

Es kommt nicht in Frage, dass sich die HDP diesem Faschismus beugt – Antifaschismus ist einer der wichtigsten Pfeiler der Partei. Sie wird natürlich aber auch nicht erlauben, dass das Volk und die Wählerinnen und Wähler angegriffen werden, und entsprechend reagieren.

Was bedeutet das genau?

Was die HDP jetzt schon macht und weiterhin als Strategie verfolgen wird, ist die Durchführung von Sitzstreiks. Diese werden immer wieder von der Polizei eingekreist, wenn es sich um gewählte Vertreter handelt. Die Menschen, die protestieren wollen, werden zu ihrem Schutz dazu aufgerufen, nur das erwähnte Lautsein oder die Lichtaktionen durchzuführen. Eine andere Strategie richtet sich auf die Metropolen, die nicht unter diesem repressiven Ausnahmezustand stehen. Dort versucht die HDP Solidarität zu schaffen, zu vergrößern und demokratische Proteste durchzuführen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, internationale Solidarität zu gewinnen und über diplomatische Kanäle auf die Situation in der Türkei aufmerksam zu machen.

Was erwarten Sie an Unterstützung aus der Europäischen Union?

2004 hat der Europarat – und als dessen Mitglied die Türkei – vereinbart, dass regionale Vertretungen den Wählerwillen auch ausdrücken dürfen. Alle Mitglieder sind entsprechend dazu aufgerufen und verpflichtet, die regionalen Vertretungen zu stärken. Die HDP wird das in Zukunft vermehrt ansprechen und alle Länder in der EU, aber auch die europäische Spitze daran erinnern, dass die Türkei so einen Vertrag eingegangen ist und diesen einzuhalten hat.