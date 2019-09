Turbulenzen im Unterhaus

+ Update 00:17 +

Russell Cheyne/Reuters Labour-Chef Jeremy Corbyn am Sonnabend bei einer Demonstration in Glasgow

Im britischen Unterhaus ist es am Dienstag, dem ersten Sitzungstag nach der Rückkehr aus der Sommerpause, zu einer Kraftprobe zwischen Abgeordneten und der Regierung von Premierminister Boris Johnson gekommen. 18 Parlamentarier – unter ihnen acht Mitglieder der regierenden Tories – hatten eine Dringlichkeitsdebatte über den Austritt Großbritanniens aus der EU beantragt, um auf diesem Weg noch am heutigen Mittwoch ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten, das einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober verhindern soll.

Mit 328 gegen 301 Stimmen setzten sie ihr Anliegen am späten Dienstag abend durch. Damit können sie nun über ein Gesetz abstimmen lassen, das den Premier zwingen würde, in Brüssel um eine dreimonatige »Brexit«-Verschiebung bis zum 31. Januar 2020 zu bitten, falls vorher kein Austrittsvertrag zustande kommt. Die Abgeordneten streben ein Schnellverfahren an, das Debatten einschränkt und ein Inkrafttreten des Gesetzes schon in der kommenden Woche ermöglichen würde. Der Zeitdruck ist so groß, weil Johnson dem Parlament ab dem 11. September eine gut vierwöchige Zwangspause auferlegt hat.

Für Johnson ist das Abstimmungsergebnis eine herbe Niederlage. Er hatte im Vorfeld erklärt, er werde keinesfalls um eine Verschiebung des Austrittstermins bitten, sondern sein Land notfalls ohne Abkommen aus der EU führen. Sollten die Parlamentarier dem Gesetz am Mittwoch zustimmen, will er Neuwahlen auf den Weg bringen. Allerdings braucht er dazu die Unterstützung von zwei Drittel der Abgeordneten – dabei verfügen seine Tories nicht einmal mehr über die einfache rechnerische Mehrheit im Unterhaus, nachdem der Abgeordnete Phillip Lee am Dienstag seinen Übertritt zu den Liberaldemokraten verkündet hat.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn wollte einem Medienbericht zufolge am Mittwoch im Unterhaus für Neuwahlen am 14. Oktober eintreten. Allerdings solle damit ein Mechanismus verbunden sein, durch den der »Brexit« ein weiteres Mal verschoben werde, um einen Ausstieg aus der EU ohne Vertrag zu vermeiden, berichtete die Zeitung The Sun unter Berufung auf Parteikreise. In der kommunistischen Tageszeitung Morning Star warnte die Labour-Abgeordnete Laura Smith am Dienstag vor »Überreaktionen« auf die jüngsten Manöver Johnsons. Die Opposition gegen den Regierungschef müsse von den Menschen und nicht vom Parlament angeführt werden und dürfe nicht nur diejenigen umfassen, die einen Austritt aus der EU ablehnen. (dpa/Reuters/jW)