Yuzuru Sunada/BELGA/dpa Haben übrigens gewonnen, zumindest den Auftakt: Die Fahrer von Team Astana

Als am vorvergangenen Sonnabend die 74. Vuelta Ciclista a España an der Costa Blanca begann, wähnte ich mich anfänglich im falschen Film um kurz darauf die Direktübertragung nur noch mit Unbehagen zu begleiten. Was war geschehen? Für die erste Etappe war ein unattraktives Mannschaftszeitfahren angesetzt. Kurze 13,4 Kilometer schienen aber erträglich. Meine allgemeine Verwirrung begann mit den ersten Bildern vom Start. In einer traumhaft perfekten Tiefschneelandschaft standen die jeweiligen Mannschaften auf der Startrampe. Im Hintergrund erschienen die einzelnen Fahrer kurz zuvor mit ihren Rennmaschinen vor einer Eishöhle, ähnlich dem Eingang eines Iglus. Anheimelnd wirkten dabei vor allem die dem späten Abend geschuldete tiefstehende Sonne sowie die für Frost untypisch kurz bekleideten Sportler. Und schon begann meine Verwirrung zu weichen – die Rundfahrt begann an den berühmten Salzseen von Torrevieja, den Salinas.

Schon vor dem Start wurde meine Stimmung nachhaltig getrübt: Bei der Streckenbesichtigung fuhr ein Begleitfahrzeug der baskischen Regionalmannschaft Euskadi-Murias mit knappen 60 Sachen in eine 90-Grad-Kurve, verfehlte umstehende Zuschauer nur um Haaresbreite und zerlegte sich hupend und mit quietschenden Reifen an einer Häuserwand. Der spätere gemeinschaftliche Sturz fast des gesamten Teams Jumbo-Visma in eine Streckenbegrenzung war nur noch der traurige Höhepunkt. In einem angrenzenden Garten war ein Swimmingpool ausgelaufen, die Fahrer konnten dem Wasser nicht mehr ausweichen. Bei dem heftigen Sturz verletzte sich Favorit Steven Kruijswijk so stark am Knie, dass er drei Tage später aussteigen musste. Falscher Film im richtigen Sport. Es gewann übrigens das kasachische Team Astana.

Und ungewöhnlich ging es in der erste Woche der Spanienrundfahrt weiter. Schon die zweite Etappe bot einen höchst anspruchsvollen, bergigen Parcours. Heftige 200 Kilometer zum Aufgalopp der Klassementfahrer. Fast zwangsläufig hatte ich das Gefühl, einer für die Gesamteinzelwertung vorentscheidenden sportlichen Auseinandersetzung beiwohnen zu dürfen. Zum unmittelbaren Beginn einer Grand Tour durchaus eine Seltenheit. Absonderliches liefert bisher auch die zweitklassige spanische Mannschaft Burgos-BH. Angriffslustig und mit Hang zum Risiko stellen sie den momentan Führenden in der Bergwertung, Ángel Madrazo. Der wurde während der fünften Etappe hinauf zum Observatorium Javalambre in Aragonien in der Abschlusssteigung beinahe von seinem eigenen Teamfahrzeug über den Haufen gefahren. Er konnte den heftigen Rempler gegen sein Hinterrad aber artistisch ausgleichen, blieb im Sattel, gewann überraschenderweise den schweren Tagesabschnitt noch und holte den mit Abstand größten Erfolg für seine Equipe. Die war vom 16. Januar bis 5. Februar diesen Jahres durch den Radsportweltverband UCI (Union Cycliste Internationale) vom kompletten Rennbetrieb ausgeschlossen worden. Grund dafür war der wiederholte Dopingmissbrauch durch verschiedene Fahrer im Burgos-Trikot. Weshalb solche Teams noch mit einer freundlichen Einladung samt Wildcard für die Vuelta belohnt werden, erschließt sich jedenfalls nicht. Eine intransparente, widersprüchliche Entscheidung von Veranstaltern und Verband, welche dem Ansehen des Radsports schadet.

Unterdessen wird in Spanien weiter Rad gefahren. Wirklich ungewöhnlich ist der tägliche Wechsel des roten Trikots. Lediglich dem Iren Nicholas Ro che (Sunweb) gelang es, das Führungsleibchen zwei Tage hintereinander verteidigen zu können. Vor dem gestrigen Ruhetag holte sich der Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar) das Maillot Rojo. Sollte er es beim heutigen Zeitfahren verteidigen können, wäre das dann wieder der falsche Film.