Hauseingang mit Tonschnecken

Port(u*o)s/de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Grütstrasse_Albisrieden.jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de »Aber wie soll es besser werden, wenn doch eh immer alles gleich bleibt?«

Des Nachts steht Noah mit einem gemieteten Transporter vor dem Haus seines besten Freundes in München. Im Gepäck: der bronzene Speer einer Athene-Statue, den er betrunken bei einer Kletteraktion abgebrochen hat. Ausgenüchtert hat Noah Panik, dass ihm die Aktion – dank eines großen Kinofilms vor einiger Zeit ist er immerhin ein B-Promi – schlechte Presse einhandeln könnte. Sein Freund und Ich-Erzähler Martin zögert nicht lange und tut, was er sein Leben lang schon getan hat: Er folgt Noahs Aufforderung und springt in den Wagen.

Was wie ein Roadtrip à la »Tschick« von Wolfgang Herrndorf oder Lucy Frickes »Töchter« beginnt, endet in Kristin Höllers Debütroman »Schöner als überall« nur sechs Stunden später in einem nicht näher benannten hessischen Vorort. Hier sind Martin und Noah aufgewachsen, bis sie vor zwei Jahren nach München zogen, Noah zuerst, Martin hinterher. Zurück in der alten Heimat erkennt Martin erstmals mit aller Deutlichkeit, in was für einer spießbürgerlichen Welt er sich dort bewegt. Es ist eine Welt, die aus Carports, Tonschnecken im Hauseingang, Wachstischtüchern mit Schmetterlingsbeschwerern und dreiteiligen Gerichten besteht. Nichts hat sich verändert. Die meisten seiner Freunde und Freundinnen von damals sind immer noch im Dorf und verbringen ihren Sommer wie eh und je mit Bierkästen am Baggersee. Auch Mugo, Martins erste Liebe, die eigentlich Maria heißt und sich ironisch die Abkürzung der »Mutter Gottes« als Spitznamen verpasst hatte, ist wieder zurück und arbeitet an einer Tankstelle. Eigentlich hatte sie von der großen Welt geträumt, es aber nie weiter als nach Wien für ein halbes Jahr geschafft. Langsam wird Martin bewusst: Nicht Anführer Noah und nicht Rebellin Mugo sind die Menschen, die nicht in diese Kleinbürgerhölle passen, sondern er, der sich selbst immer als Mitläufer wahrgenommen hat.

Pointensicher und mit glasklarem Blick beschreibt Höller das Leben in diesem erdrückend einengenden Vorort, ohne dabei jemals gehässig oder abwertend zu werden. Trotz der – im Verhältnis zu den anderen – neugewonnen Weltgewandtheit lässt das Dorf Martin und Noah nicht los. Hier, wo sich nie etwas ändert, ist jede Straßenecke, ist jeder Gegenstand mit Erinnerungen belegt. Während sich ausgerechnet Noah, der egozentrische Schauspieler, in der Provinz wieder zu Hause fühlt, gewinnt Martin in der Woche, die er in der Heimat verbringt, erstmals an Distanz zu seinem vorherigen Leben und lernt zu akzeptieren, dass Erinnerungen bewahrt und gleichzeitig in der Vergangenheit gelassen werden können. Dass seinen Frieden mit etwas schließen manchmal auch bedeutet, es zurücklassen zu müssen. Und dass es okay ist, dass seine Eltern glücklich sind in ihrer Welt voller Wachstischtücher und seinen Abnabelungsprozess niemals nachvollziehen können werden.

Bei einer Grillparty, zu der Noahs reiche Eltern die Nachbarschaft einladen, erkennt Martin auch, welches Schicksal ihm wohl blühen würde, wenn er bliebe: Erstmals sieht er, dass Noahs Mutter trotz Geld und Familie sehr wohl die Sackgasse erkennt, in der sie lebt. In den Mittelpunkt gedrängt, in dem sie die glückliche Ehefrau spielen soll, wird sie ohnmächtig. Ob die Anwesenden ihre innere Not nicht begreifen oder nicht begreifen wollen, bleibt offen. Martin aber hat verstanden: »Aber wie soll es besser werden, wenn doch eh immer alles gleich bleibt?«

Höller ist mit »Schöner als überall« ein starkes Debüt, eine wache Gesellschaftsanalyse gelungen. Sie hat ein Gespür für Figuren und Szenerie, und dank ihres direkten, zugleich unaufgeregten wie temporeichen Stils werden Martins Gedanken und Gefühle unmittelbar transportiert. Das Bemerkenswerteste daran: Die Autorin ist Jahrgang 1996, also erst 23 Jahre alt. Weitere großartige Romane sollten folgen.