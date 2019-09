China verurteilt Ausschreitungen

Tyrone Siu/Reuters Ein Demonstrant zerstört die Scheiben einer U-Bahn-Station in Hongkong (1.9.)

Die Volksrepublik China hat die schweren Ausschreitungen und die Gewaltausbrüche bei den Protesten am Wochenende in Hongkong scharf verurteilt. »Die gegenwärtigen Demonstrationen in Hongkong haben komplett die Grenzen der Freiheit, sich zu versammeln und zu protestieren, verlassen und sich zu extremer Gewalt entwickelt«, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Montag in Beijing. Sie seien eine ernste Herausforderung für die öffentliche Ordnung und bedrohten das Leben und das Eigentum der Hongkonger Bürger. Die Vorgänge »berühren ernsthaft« den Grundsatz »ein Land, zwei Systeme«, nach welchem die Sonderverwaltungszone Hongkong autonom regiert wird. Zudem betonte der Außenamtssprecher, die chinesische Regierung stehe hinter der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam und unterstütze die Polizei in ihren Anstrengungen, die Gewalt zu stoppen und die Ordnung wiederherzustellen.

Nachdem am Montag die Ferien zu Ende gegangen waren, kam es zu vereinzelten Stör- und Blockadeaktionen von Schülern und Studenten. Am Wochenende war es zu erheblicher Gewalt im Rahmen nicht genehmigter Demonstrationen gekommen. Nach einem Aufmarsch errichteten Demonstrierende Barrikaden und versuchten, das Parlament zu stürmen.

Am Montag erklärte ein Sprecher der Hongkonger Polizei, am Wochenende seien insgesamt 159 Personen festgenommen worden. Dabei handele es sich um 132 Männer und 27 Frauen im Alter zwischen 13 und 58 Jahren, so Tse Chun-chung auf einer Pressekonferenz. Grund für die Festnahmen seien die Teilnahme an nicht genehmigten Versammlungen, der Besitz von Offensivwaffen sowie Angriffe und die Behinderung der Polizeiarbeit. Zudem seien am Montag morgen acht weitere Verdächtige festgenommen worden, nachdem sie versucht hatten, verschiedene U-Bahn-Stationen zu blockieren, sagte Tse. Die Zahl der im Rahmen der Unruhen seit Anfang Juni Festgenommenen steige somit auf insgesamt 1.117 Menschen. (dpa/Xinhua/jW)