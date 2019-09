Bei Schaeffler hat Kurzarbeit begonnen

Herzogenaurach. Beim Zulieferer Schaeffler wurden angesichts der Flaute in der Autobranche Hunderte Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Zum Wochenstart hätten etwa 250 von rund 500 Mitarbeitern im Sondermaschinenbau am Standort Frauenaurach (Erlangen) ihre Arbeitszeit reduziert, informierte eine Konzernsprecherin am Montag die dpa. Im Schnitt gehe es um eine Senkung von 25 Prozent. Der Schritt gelte »bis auf weiteres«. Schaeffler hatte bereits angekündigt, 700 Beschäftigte in Deutschland zu entlassen. (dpa/jW)