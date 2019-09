Türkischstämmiger Soldat angegriffen

Berlin. Zwei Unbekannte haben einen türkischstämmigen Bundeswehr-Soldaten in Berlin- Neukölln angegriffen. Der 25jährige Obergefreite war nach Polizeiangaben am Montag in Dienstuniform unterwegs, als zwei Männer ihn hinterrücks angriffen. Demnach schlugen und traten sie auf ihn ein. Einer der beiden sprach ihm den Angaben zufolge lautstark das Recht ab, die Uniform eines Soldaten tragen zu dürfen. Die Angreifer konnten flüchten. Rettungskräfte brachten den verletzten Soldaten ins Krankenhaus. Der Staatsschutz ermittelt. (AFP/jW)