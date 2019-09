Industrieverband fordert Investitionen

Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert nach den Wahlerfolgen der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg mehr Investitionen. »Der wirtschaftliche Aufbauprozess ist noch nicht im Ziel«, sagte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Montag in Berlin. Die Politik müsse schnell gegensteuern. »Zentral bleiben Investitionen in die Infrastruktur«, sagte Lang. Eine Absage erteilte er Belastungen für Unternehmen. Diskussionen um Vermögenssteuer und Unternehmenssanktionen sind für den Industrievertreter »absolut entbehrlich«. (Reuters/jW)