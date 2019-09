An Land gegangen

Johannes Filous/dpa

Die von zwei Schiffen im Mittelmeer geretteten Migranten sind am Montag nach mehreren Tagen auf See in Italien von Bord gegangen. Das Rettungsschiff »Eleonore« hatte am Montag nach einer Sturmnacht (siehe Foto) den Notstand ausgerufen und Pozzallo in Sizilien angesteuert, wo es am Mittag anlegen durfte. Die 104 Migranten gingen nach acht Tagen Blockade von Bord. Auch die 31 vom Schiff »Mare Jonio« Geretteten durften am Montag nach knapp einer Woche auf See in Lampedusa italienischen Boden betreten. (dpa/jW)