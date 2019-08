LKA Sachsen: Klare Hinweise auf Hetzjagden in Chemnitz

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Kaum jährte sich der Tod von Daniel H. zum ersten Mal wird bekannt, dass über die rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz vor einem Jahr rechte Kreise intern von »Hetzjagden« sprachen und gezielt Migranten angriffen. Dies hätten gemeinsame Recherchen von Süddeutscher Zeitung (Dienstagausgabe), NDR und WDR ergeben. Dem Blatt und dem Sender sollen Ergebnisse neuer Ermittlungen des sächsischen Landeskriminalamts (LKA) vorliegen, die diesen Schluss nahelegten.

Die rechten Aufmärsche, mit denen Neonazis den mutmaßlich von Migranten verübten Mord an Daniel H. für ihre Hetze instrumentalisierten, seien durch »eine hohe Gewaltbereitschaft gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, Personen mit tatsächlichem oder scheinbarem Migrationshintergrund, politischen Gegnern sowie Journalisten« geprägt gewesen, zitierten die Medien aus einem als vertraulich eingestuften LKA-Bericht. Die Ermittler hätten demnach Zugriff auf Mobiltelefone bekannter Neonazis aus dem Großraum gehabt. Deren Kommunikation habe zahlreiche Formulierungen und Gespräche enthalten, welche die LKA-Beamten als »Verabredungen zu Gewalt gegen Migranten und Prahlereien über angeblich erfolgreiche Jagd auf Ausländer« deuteten. Laut Bericht würden überwachte Chatverläufe die »tatsächliche Umsetzung von Gewaltstraftaten gegen Ausländer« verdeutlichen. Das digitale Beweismaterial stamme demnach vom 26. und 28. August 2018, und die faschistischen Veranstaltungsteilnehmer hätten selbst den Begriff »Jagd« verwendet – Tage bevor die mediale Debatte über die Frage Existenz von Hetzjagden angestoßen wurde.

Am 26. August 2018 war es zu einer tödlichen Messerattacke auf Daniel H. gekommen. Der Streit um die Frage, ob es anschließend Hetzjagden gegeben habe, wurde auf Bundesebene zum Politikum für die Regierung aus CDU/CSU und SPD und führte letztlich dazu, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen (CDU), seinen Posten verlor.

Es gebe schon »übelst aufs Maul hier«, soll einer der Aufzugteilnehmer am Nachmittag des 26. August 2018 geschrieben haben, und dass er »Bock« hätte, »Kanacken zu boxen«, zitierte die Zeitung aus dem LKA-Bericht. Ein anderer Chatteilnehmer, der spätere mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe »Revolution Chemnitz«, Christian K., soll demnach am Nachmittag des 26. August versucht haben, weitere Teilnehmer für den Aufmarsch zu mobilisieren. Einem Chatpartner soll er mitgeteilt haben, er wisse noch nicht, wie es weitergehe, und dass er keine Information habe, »ob noch eine Jagd ist«.

An den darauffolgenden Tagen sollen die Neonazis außerdem damit angegeben haben, dass sie tatsächlich erfolgreich Jagd auf vermeintliche Migranten gemacht hätten. So soll Christian K. in einem Chat am Morgen des 28. August nach der rechten Kundgebung gegenüber einem Bekannten damit geprahlt haben, dass es ihm gut gehe, aber dem »neu Zugewanderten«, den er »erwischt« habe, nicht. Die Verteidiger der mutmaßlich am Chat Beteiligten wollten sich auf Medienanfragen zu den Vorwürfen nicht äußern. Gegen Christian K. habe die Staatsanwaltschaft Chemnitz jedoch mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, erklärte das LKA auf Anfrage der Medien. (dpa/jW)