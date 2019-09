Surreale Aussetzer

Unbekannt/Bundesarchiv, B 145 Bild-P046275 / CC-BY-SA 3.0 SPD-Führung weißgewaschen: Weimarer Regierungsvertreter Philipp Scheidemann, Otto Landsberg, Friedrich Ebert, Gustav Noske, Rudolf Wissel

Als Ernst Piper sich an die Arbeit machte, eine Luxemburg-Biographie zu schreiben, erwartete er, einer von vielen Autoren zu sein, denn der 100. Todestag dieser bemerkenswerten Frau stand vor der Tür. Es kam anders: Pipers Buch blieb das einzige. Auch die großen Medien interessierten sich für den runden Jahrestag der Ermordung von Luxemburg (und Karl Liebknecht) so gut wie nicht. Eine etwas müde Doku bei Arte, ansonsten Funkstille. Bei Linken fand der Todestag der beiden KPD-Gründer natürlich größere Aufmerksamkeit. Liebknecht ist dabei, wie sich einmal mehr zeigte, längst ins Hintertreffen geraten, hat er doch Lenin nicht, wie es Luxemburg tat, heftig kritisiert. Das ist unverdient, aber vielleicht ändert sich das auch eines Tages wieder.

Piper hat für seine Arbeit fleißig gesammelt, recherchiert und geschrieben, so dass am Ende mehr als 800 Seiten zusammenkamen. Das Buch gesellt sich zumindest seinem Umfang nach zu den drei großen Werken von Paul Frölich (1939), Peter Nettl (1966) und Annelies Laschitza (1996). Piper allerdings will »unideologisch« sein, wie das in der bürgerlichen Presse genannt wird. Was dem Autor von desorientierten, durch keinerlei Professionalität gebremsten Feuilletonisten wie ­Alexander Cammann von der Zeit großes Lob einbringt. Da wir aber wissen, dass in der bürgerlichen Gesellschaft als »ideologisch« immer das bezeichnet wird, was nicht der Ideologie des Kapitals entspricht, können wir diese ganze Begrifflichkeit beiseitelegen. Im Gegensatz zu seinen Rezensenten benutzt Piper den Begriff zum Glück auch nicht denunziatorisch.

Nicht ohne Sympathie

Zunächst ein Lob: Die Biographie ist durchaus passabel und um Fairness gegenüber Rosa Luxemburg bemüht. Tatsächlich bringt Piper auch Neues zutage, gestützt etwa auf die Bände 6, 7/1 und 7/2 der Luxemburg-Werkausgabe, die die leider kurz vor dem 100. Todestag Luxemburgs verstorbene Annelies Laschitza erst 2014 und 2017 herausbringen konnte.

Piper tritt Luxemburg nicht ohne eine gewisse Sympathie entgegen, doch als Sozialdemokrat muss er sich immer mal wieder bremsen. Und dies gleich zu Anfang: »Ich finde – wie so viele Menschen – Rosa Luxemburg bis heute faszinierend, bin aber deshalb noch lange kein Anhänger der Idee der Diktatur des Proletariats.« Fürchtet er einen Parteiausschluss? Oder von Springers Welt verurteilt zu werden? Er haut auf Laschitza ein (»Klassenkampfprosa«), um sie an anderer Stelle auch mal zu loben. So macht er es mit vielen auftretenden Figuren in seiner Biographie: Jogiches kriegt sein Fett weg, die Bremer Linksradikalen und überhaupt alle Kommunisten werden heftig kritisiert und selten wohlwollend beurteilt. Was dem aufmerksamen Leser rasch auffällt: Die ganze sozialdemokratische Rechte, die Noskes, Davids, Heines, Bauers, Legiens, Eberts usw. werden von Piper viel milder behandelt. Der Annexionismus dieser Richtung kommt fast gar nicht vor; Details wie die antisemitischen Ausfälle im Reichstag gegen Hugo Haase im März 1916 lässt er weg. Wenn ein Rechter Luxemburg als Russin bezeichnet, dann kennzeichnet er das richtig mit dem Begriff Rassismus. Dass dies auch Philipp Scheidemann in einer Rede tat, und dass Noske sie – da lebte sie noch – als »Ostjüdin« verhöhnte, kommt bei Piper nicht vor. Bei ihm sind Luxemburg und Liebknecht nur ein Opfer der bürgerlichen Rechten und nicht der rechten SPD-Führung.

Piper erzählt die Lebensgeschichte Luxemburgs ohne große Schnitzer nach: Eine Tochter aus gutem Hause, im russisch besetzten Polen, Jüdin, außerordentlich begabt, durchsetzungsfähig trotz ihrer körperlichen Unscheinbarkeit. Dass sie erkennbar hinkte, was auch Piper kolportiert, ist ein Mythos, den der Arzt Maxim Zetkin (Bruder ihres kurzzeitigen Lebensgefährten) noch nach ihrem Tod zu widerlegen versuchte. Piper beschreibt treffend eine ehrgeizige junge Frau, die sich das Studium in Zürich erkämpfte und die Partei suchte, mit der sie die kapitalistische Welt umstürzen wollte. Was, wie sich nach und nach herausstellte, diese Partei, bzw. ihre Führer, allerdings immer nur vorgaben zu tun, aber nie in die Tat umsetzen wollten.

Schnell erwarb sich Luxemburg die Sympathie August Bebels und des staubtrockenen Theoretikers Karl Kautsky, einem Ziehvater, mit dem sie sich später – zu Recht – verkrachte, wie sie sich mit so vielen verkrachen musste, weil diese Partei – vor allem aber ihre Führung und ihre Reichstagsfraktion – ab 1891, trotz des »marxistischen« Erfurter Programms, immer weiter nach rechts rutschte, je mehr Wähler sie erhielt und je mehr Pöstchen zu holen waren. Im Revisionismusstreit ab 1899 verdiente Rosa sich erste Sporen, noch vereint mit den Zentristen Bebel und Kautsky, aber schon gesegnet mit vielen Feinden: Ignaz Auer, Eduard David, Wolfgang Heine, Ludwig Frank, sowie früh Gustav Noske und nach Bebels Tod auch Friedrich Ebert.

Sie, die die Theorie der Spontaneität der Massen und den Massenstreik propagierte, isolierte sich zusehends aufgrund einer immer mehr an die Verhältnisse in Preußen-Deutschland angepassten Parteiführung (was Piper erstaunlicherweise nicht thematisiert). Doch die Massen, und das zeigt Piper, jubelten ihr zu. In ihnen hatte sie ein Gegenüber, das sie bestärkte, trotz ständigem Liebeshader mit Jogiches, trotz verstaubter Parteiführer, trotz fortgesetzter Depression und Gefängnisaufhalte. Die Spaltungskämpfe in den polnischen sozialistischen Parteien (SDKPiL, PPS), in denen sie und Jogiches sich nicht immer rücksichtsvoll benahmen, ihre frühe Ablehnung von Lenins Politik in Russland, beschreibt Piper ebenfalls zutreffend – ein eben erschienener Aufsatz von Eric Blanc in der Zeitschrift Arbeit-Bewegung-Geschichte rückt Luxemburgs Verhalten in der SDKPiL sogar in ein noch düstereres Licht. Doch je näher Pipers Biographie dem Weltkrieg und der Revolution kommt, umso mehr wird sie lau und fehlerhaft. Und schließlich gibt es regelrechte Ausfälle.

Verrenkungen

Ein paar Beispiele: Weil Luxemburg während der Revolution Ex-Reichskanzler Bethmann Hollweg als Teil einer Verbrecherbande bezeichnete und seine Aburteilung forderte, nimmt Piper diesen in Schutz und kürt ihn – ein alter Mythos der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung – zum Liberalen, der 1917 von aggressiven Annexionisten gestürzt worden sei. Bethmann war allerdings ein Befürworter ausgreifender Kriegsziele und hatte sich im September 1914 von seinem Mephisto Kurt Riezler ein umfangreiches Annexionsprogramm ausarbeiten lassen. Es war derselbe Bethmann, der im Juli 1914 Österreich-Ungarn zum Krieg mit Serbien gedrängt hatte und der französische Erzgebiete und Kolonien annektieren und in einem »Präventivkrieg« Russland erledigen wollte.

Dass Ebert unbedingt die Hohenzollern-Monarchie erhalten wollte, ist bei Piper ebenfalls kein Thema. Auch will er nichts von Eberts Ausspruch wissen, er hasse die soziale Revolution wie die Sünde. Das habe – so Piper bei einer Podiumsdiskussion im Januar 2019 – der spätere Außenminister Brockdorff-Rantzau als einziger in seinem Tagebuch vermerkt. Es war allerdings Max von Baden, der letzte wilhelminische Reichskanzler, der das bislang von niemandem bezweifelte Zitat in seinen Memoiren überliefert hat. Und schließlich stellt Piper auch die dokumentierten Aussagen von Hauptmann Waldemar Pabst über seine Zusammenarbeit mit Noske bei der Ermordung der beiden KPD-Gründer in Abrede. Schon in der Einleitung führt das zu bedenklichen Verrenkungen: Liebknecht und Luxemburg seien »mit stillschweigender Duldung, wenn auch wohl nicht mit Billigung des Sozialdemokraten Noske« ermordet worden. Der Leser rätselt, was genau wohl der Unterschied von »stillschweigender Duldung« und »Billigung« sein mag. Bei der eben erwähnten Podiumsdiskussion verstieg Piper sich sogar zu der Behauptung, Pabst lüge. Einen Tag später, bei einer Pressekonferenz vom Rezensenten angesprochen, leugnete er, Pabst der Lüge bezichtigt zu haben.

Aus Pipers Pirouetten machten Schreiber wie Cammann in der Zeit gleich die völlige Unschuld der SPD-Führung am Luxemburg-Liebknecht-Mord. Die SPD dürfte, trotz alledem, diese Leichen im Keller bis zu ihrer endgültigen Auflösung nicht mehr loswerden. Fazit: Eine lesbare, manchmal sogar erkenntnisreiche neue Biograhie, mit allerdings surrealen Aussetzern und bemüht milder Behandlung des »stinkenden Leichnams« (Luxemburg) SPD.