Nachschlag: Leben im Einklang

Henry Romero/REUTERS Teotihuacán im Hochland von Mexiko

Das Wissen um die riesigen Flächenbrände im Amazonasgebiet und das Ansinnen des US-Präsidenten, die Regenwälder Alaskas zum Abholzen freizugeben, macht es um so schmerzhafter, diese Dokureihe zu verfolgen. Arte widmet sich in vier Teilen der Besiedlung Amerikas. Bereits vor 13.000 Jahren, früher als bisher angenommen, stießen die Entdecker bis zum Amazonas vor. Als in Europa noch primitive Höhlen bewohnt wurden, entstanden auf dem Doppelkontinent Hochkulturen, die mobil, vernetzt und im Einklang mit der Natur existierten. Der dritte Teil widmete sich den urbanen Zentren: Teotihuacán im Hochland von Mexiko zum Beispiel und den Pyramiden am Mississippi. Die Erbauer ließen sich unter anderem von astronomischen Gesetzmäßigkeiten leiten. In der vierten Episode geht es um den Anfang vom Ende dieser Gesellschaften – die brutale Eroberung durch die Europäer. Völlig auszurotten waren uralte Traditionen jedoch nicht. Bis heute werden Bräuche der ersten Bewohner Amerikas gepflegt. (mme)

