jW

Geschichtsfälschung widersprechen

Zu jW vom 28.8.: »›Manche jungen Menschen sahen keine Perspektive‹«

Vergessen sollten wir nicht, dass es nach der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus und der bedingungslosen Kapitulation der Hitlerwehrmacht in den vier Besatzungszonen darauf ankam, die Köpfe der Menschen von nazifaschistischer Ideologie freizumachen und ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland aufzubauen. Der Alliierte Kontrollrat übte die Regierungsgewalt aus. Das betraf selbstverständlich auch alle Rechtsvorschriften zur Entnazifizierung. Das Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20.12.1945, die Kontrollratsdirektiven Nr. 24 vom 12.1.1946 und Nr. 38 vom 12.10.1946 wurden in den vier Besatzungszonen durch Befehle konkretisiert. In der SBZ war es zum Beispiel der »Befehl Nr. 201 des Obersten Chefs der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland über die Anwendung der Kontrollratsdirektiven Nr. 24 und Nr. 38 über die Entnazifizierung« vom 16. August 1947.

Die nach Anschluss der DDR 1990 regierungsamtlich betriebene angeblich alternativlose Delegitimierung und Gleichsetzung der DDR mit dem faschistischen deutschen Staat ist eine Geschichtsfälschung, die nicht unwidersprochen hingenommen werden darf.

Dr. Klaus Emmerich, Edertal-Mehlen

Zeitzeugen waren prägend

Zu jW vom 28.8.: »›Manche jungen Menschen sahen keine Perspektive‹«

Für die übergroße Mehrzahl unserer jungen Menschen in der DDR war Antifaschismus eine Selbstverständlichkeit. Durch die Erziehung in unseren Schulen und die Vorbildwirkung einer damals noch vorhandenen größeren Zahl von Überlebenden des nazistischen Greuels, die in verschiedenen staatlichen und gesellschaftlichen Funktionen tätig waren und auch vor der Jugend über ihre Erlebnisse als Zeitzeugen berichteten, wurde dem Erfordernis der Bekämpfung des Nazismus Rechnung getragen. Ich war in jungen Jahren mindestens siebenmal mit meinem früheren Mentor Friedrich Karl Kaul in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Lichtenburg, wo dieser während der Nazizeit einige Zeit inhaftiert war und wo er mir von seinen Erlebnissen dort berichtete. Das ist für mich sehr prägend gewesen. Dass in den 1980er Jahren dann einzelne neonazistische Erscheinungen auftraten, traf uns schon überraschend und stellte uns auch vor neue Herausforderungen, wie man dem wirksam entgegentritt.

Ralph Dobrawa, Gotha

An die eigene Nase fassen

Zu jW vom 26.8.: »DGB: Erosion der Tarifverträge in BRD«

Der DGB-Vorsitzende sollte auch die Gründe benennen, weshalb die Tarifbindung mehr und mehr schwindet und wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tarifrechtlich quasi in der Luft hängen. Durch die sogenannte paritätische Mitbestimmung saßen plötzlich auch Vertreterinnen und Vertreter des Arbeitnehmerlagers, also Werktätige, in den Aufsichtsräten und durften dort »mitreden«. Der Plan des Arbeitgeberlagers, also der Eigentümer der Produktionsmittel und der von ihnen Beauftragten, ging auf. Auf elegante Weise wurden die Gewerkschaftsfunktionärinnen und -funktionäre, die plötzlich zu Aufsichtsratsmitgliedern wurden, vereinnahmt. Außerdem setzten die Gewerkschaftsspitzen für sich selbst ein Einkommen durch, mit dem sie sich möglichst »auf Augenhöhe« mit den Unternehmensvorständen bewegen sollten. Die Folge: Die Verbindung zwischen den Beschäftigten und ihren Gewerkschaftsvertretungen ist zerrissen. Viele Beschäftigte verloren das Vertrauen in eine Gewerkschaftsclique, deren Ziel nur der Eigennutz ist. Entsprechend ist der heutige gewerkschaftliche Organisationsgrad. Also bitte: Auch der DGB-Vorsitzende sollte sich zunächst an die eigene Nase fassen, ehe er der anderen Seite Vorhaltungen macht.

Yvonne Walden, per E-Mail

US-Marionettenregime

Zu jW vom 24./25.8.: »Der Deal«

Die Rückkehr zum Kapitalismus in Polen wurde wie in anderen osteuropäischen Ländern vom US-Imperium völkerrechtswidrig durch Drohung mit nuklearer Vernichtung, Sanktionen und Finanzierung einer rechten US-hörigen Opposition erzwungen. In der »National Security Decision Directive 54« der Reagan-Administration vom 2.9.1982 wurde die »Reintegration« Osteuropas durch Subversion, Sanktionen und den IWF zum Ziel erklärt. US-Mainstreammedien berichteten später offen über diese illegalen Aktivitäten. Die Washington Post räumte in einem Artikel vom 22.9.1991 ein, dass das rechte »National Endowment for Democracy« auch in Polen aktiv war, um dort mit Steuergeldern ein US-Marionettenregime zu errichten. Laut New York Times bewilligte der US-Senat allein 1989 rund 657 Millionen US-Dollar für ein US-Programm zur Rückkehr Polens zum alten System. (…)

Michael Schmidt, per E-Mail

Der richtige Weg

Zu jW vom 24.8./25.8.: »CO2-neutraler Flugverkehr«

Herrn Zeises süffisante Kolumne zum zukünftigen CO2-neutralen Fliegen hat mir gut gefallen. Mehr Bier saufen fürs Klima ist doch prima (…). Ob der Sturz von Trump oder von Bolsonaro dem Klima hilft, weiß ich nicht. Es würde aber das politische Klima weltweit verbessern. Da die Werbung immer mehr Dinge oder Aktivitäten als klimaneutral anpreist, werden wohl bald an jeder Tankstelle Diesel und Benzin als CO2-neutral in die Tanks fließen. Kreuzfahrten mit Schweröl sind sicher längst CO2-neutral, schließlich fahren dann 14 Tage lang keine 5.000 Passagiere mit ihren SUVs durch unsere Vorstädte. (…) Eigentlich ist mehr Fliegen (…) dringend nötig, damit wir durch unsere Kompensationsspenden die ausreichende Zahl an Bäumen zusammenkriegen, die ja für die jetzt abbrennenden Wälder in Brasilien oder Sibirien gebraucht werden. Weiter so, Menschheit, du bist auf dem richtigen Weg!

Emmo Frey, Dachau