Aus der Sicht eines Raben

GMFilms Faible für Texturen, Formen und Großaufnahmen von Schnecken

Irgendwann erlebt man in diesem Film ein stürmisches Blätterrauschen: Ohne dass aus dem Off ein einziges Wort fiele, wogen Baumwipfel minutenlang vor strahlend blauem Himmel im Herbstwind. Mit diesen halbnah aufgenommenen, fast ungeschnittenen Bildern kommt das Kino, eineinviertel Jahrhunderte nach seiner Erfindung, plötzlich wieder zu sich selbst. Denn wie Siegfried Kracauer einst notierte, »fanden die Zeitgenossen Lumières dessen Filme – die ersten, die je gemacht wurden – deshalb so bewundernswert, weil sie ›das Zittern der vom Wind erregten Blätter‹ zeigten«. Dieses Zittern der Blätter führte der Autor in seiner »Theorie des Films« denn auch mehrfach als Paradebeispiel für einen dem Medium angemessenen, wirklich filmischen Gegenstand ins Feld.

Das wissen auch Emma Davie und Peter Mettler. Zwar bieten sie in »Becoming Animal« vor allem den Gedanken eines anderen Autors, nämlich des US-amerikanischen Kulturökologen David Abram, ein Forum. Aber selbst wenn sie Kracauer nie namentlich erwähnen, geht ihr essayistischer Dokumentarfilm doch ebenso von seinen Ideen aus. Das beginnt mit seiner metaphorischen Umschreibung der Hauptaufgabe von Filmemachern, nämlich »im Buch der Natur zu lesen«. Und es setzt sich fort mit seiner Annahme, dass die filmische Erkundung von Oberflächen »vom Körperlichen, und durch es hindurch, zum Spirituellen« führen könne. Hier liegen wiederum die Berührungspunkte mit der Phänomenologie von Abram, der uns dazu anleiten möchte, die Umwelt bewusster und intensiver wahrzunehmen, wobei er »der mehr-als-menschlichen-Welt« animistisch ein eigenes Bewusstsein zuschreibt.

Freilich ist Kracauers einstiges Vertrauen in die aufklärerische Wirkung der filmischen Wiedergabe von physischer Realität schon erschüttert worden – lange bevor Selfies und Smartphone­videos zur Manie wurden. Entsprechende Widersprüche, die dokumentarischen Arbeiten heute immanent sind, hat Mettler, dessen bekanntester Film wohl »Gambling, Gods and LSD« ist, auch in früheren Filmessays angedeutet. In »Becoming Animal« verleihen der schweizerisch-kanadische Filmemacher und seine schottische Kollegin Davie indes gleich der Anfangsszene passende Doppelbödigkeit: Wenn sie das idyllische Bild eines selbstzufrieden grasenden Elches nach einer Dreiviertelstunde wieder aufgreifen, lassen sie im Hintergrund einen Touristen sichtbar werden, der sich mit Kameragerät abschleppt, das die konkrete Erfahrung seiner Umgebung sichtlich behindert.

Das mindert nicht die Konsequenz, mit der Davie und Mettler die Abstumpfung menschlicher Sensibilität durch Technik und abstraktes Denken suggerieren, indem sie gerade solche Kamera- und Montageexperimente paraphrasieren, die Kracauer stets wegen ihrer Realismusferne kritisierte. Um so verblüffender wirkt dagegen, dass es ihrem Film in anderen Momenten tatsächlich noch einmal gelingt, Aspekte der physischen Realität in eben jener Weise zu enthüllen, wie es der großer Soziologe, Feuilletonist und Filmtheoretiker zur Maxime erhob. Das gilt für vergleichsweise banale Großaufnahmen von Schnecken oder Baumstämmen, die unseren Sinn für Texturen und Formen schärfen.

Und es gilt für die spektakuläre Illustration eines Motivs, das sich durch den ganzen Film zieht: Wenn Abram früh davon spricht, dass er beim Beobachten eines Raben dessen Flugbewegungen in seinen eigenen Muskeln zu spüren glaube, mag man das zunächst der Versponnenheit eines Mannes zuschreiben, dessen ernste poetische Schwärmereien erkennbar in der Tradition Henry David Thoreaus stehen. Doch irgendwann lässt uns ein Kameratrick die Vogelperspektive tatsächlich eindringlicher nachempfinden, als man es für möglich gehalten hätte.