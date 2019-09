Mietendeckel mit Ausnahmen

Jörg Carstensen/dpa Protest gegen Immobilienspekulation in Berlin (24.2.2019)

Mieter in großen Wohnungen profitieren möglicherweise nur teilweise vom geplanten Berliner Mietendeckel. Nach dem Gesetzentwurf wird bei Anträgen auf Mietsenkung auch geprüft, ob die Wohnfläche angemessen ist, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dpa mit.

Gesenkt wird die Miete dann nur für die angemessene Quadratmeterzahl, wie eine Sprecherin erklärte. Wieviel das ist, richte sich nach dem Berliner Wohnraumgesetz: 50 Quadratmeter bei einem Einpersonenhaushalt, 65 bei zwei Personen, 80 bei drei Personen und 90 bei vier. Für jedes weitere Haushaltsmitglied werden zwölf Quadratmeter hinzugerechnet.

Senatorin Katrin Lompscher (Linke) will den Entwurf für das »Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin« am heutigen Montag veröffentlichen. Je nach Baualter sind Höchstmieten von monatlich 5,95 Euro bis 9,80 Euro nettokalt pro Quadratmeter vorgesehen. Bis zu diesen Werten sollen Mieterhöhungen nur noch entsprechend der Inflationsrate möglich sein. Wer mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete ausgeben muss, soll beim Bezirksamt eine Senkung beantragen können.

Die neuen Höchstmieten würden auch für möblierte Wohnungen gelten, wie die Senatsverwaltung deutlich machte. Zu den Anbietern möblierter Wohnungen in Berlin gehört auch die landeseigene Berlinovo. Für Ferienwohnungen, die in Berlin ein wichtiger Faktor für steigende Mieten sind, sollen die Regelungen des Mietendeckels nicht gelten.

Der Deutsche Mieterbund begrüßte die Gesetzesinitiative der Landesregierung grundsätzlich. »Wir halten es für richtig, dass der Berliner Senat einen Mietendeckel einführen will«, hatte Präsident Lukas Siebenkotten am Donnerstag mitgeteilt. In Berlin seien die Neuvertragsmieten in den letzten zehn Jahren um 100 Prozent gestiegen. Die Probleme hoher Mieten bei erneuter Vermietung, ständig steigender Mieten in bestehenden Verhältnissen und Erhöhungen nach Modernisierungen bestünden in nahezu allen Großstädten und Ballungszentren. Die Bundesregierung müsste wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Preisanstiegs ergreifen. Doch diese habe sich auf entsprechende Mietrechtsreformen »bis heute nicht verständigen können«, so Siebenkotten. Solange die Bundesregierung nicht reagiere, sei eine landesweite Regelung wie der Berliner Mietendeckel eine »Notwehrreaktion, sinnvoll und erforderlich«.

Sorge bereitet dem Mieterbund aber weiterhin die Modernisierungsregelung. Bei der von Lompscher vorgeschlagenen Regelung könne sich »sehr schnell herausstellen«, dass am Ende doch die im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegte maximale Mieterhöhung von zwei oder drei Euro pro Quadratmeter monatlich verlangt werden könne.

Der Senat will den Entwurf Mitte Oktober beschließen, zuvor werden Verbände angehört. Das Gesetz soll für die nächsten fünf Jahre gelten. (dpa/jW)