Hausgemachte Wohnungsnot

Auf der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften hat die Deutsche Bahn AG (DB) die Wohnungsfrage entdeckt. Weil ein Dach über dem Kopf in Ballungsgebieten für Berufstätige mit durchschnittlichem Einkommen immer unerschwinglicher wird, sollen jetzt bahneigene Quartiere Abhilfe schaffen. DB-Personalvorstand Martin Seiler hat entsprechende Projekte angekündigt, mit denen in München, Stuttgart, dem Rhein-Main-Gebiet, Hamburg und anderen Ballungsräumen günstiger Wohnraum für DB-Beschäftigte entstehen soll. Offensichtlich will der Konzern damit auch Fachkräfte werben, die bislang durch hohe Mieten rund um die Arbeitsplätze und Einsatzstellen oder lange Anfahrtswege aus ländlichen Regionen abgeschreckt wurden. »Es darf nicht sein, dass eine Einstellung daran scheitert, dass es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt«, sagte Seiler am 12. Juli bei einem Pressetermin in München.

Dort fand der Auftakt der bundesweiten DB-Kampagne mit dem Titel »Wohnrauminitiative« statt. Die bayerische Metropole gilt als besonders teures Pflaster. Hier sollen in Zusammenarbeit mit einer Genossenschaft 74 Wohnungen für DB-Beschäftigte entstehen. Darüber hinaus haben die Manager 23 weitere Grundstücke im Blick, auf denen 650 Wohneinheiten entstehen könnten. Viele dieser Flächen werden für den Bahnbetrieb nicht mehr gebraucht. Allerdings sind diese Vorstöße angesichts der großen Not ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele der rund 11.000 Menschen, die im Raum München bei dem Konzern arbeiten, dürften in ihrem Arbeitsleben nicht mehr in den Genuss einer DB-Wohnung kommen.

»Werkswohnungen – war da nicht mal was?« so die rhetorische Frage in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Imtakt für die Mitglieder der DGB-Bahngewerkschaft EVG. »Ende der 1990er Jahre wurden Tausende Eisenbahnerwohnungen privatisiert – eine falsche Weichenstellung, die jetzt, rund zwei Jahrzehnte später, endlich korrigiert wird«, heißt es in dem Blatt. »Unsere Warnungen und Appelle verhallten damals in Bundeskanzleramt und Bundesverkehrsministerium. Leider haben wir mit unseren Befürchtungen recht behalten«, wird in dem Artikel die EVG-Vizechefin Regina Rusch-Ziemba zitiert.

In der Tat war der in den 90ern eingeleitete Verkauf von bundesweit mehr als 100.000 Eisenbahnerwohungen ein Megaprojekt. Nach dem Einstieg in die Privatisierung durch den Übergang der Staatsbahnen Bundesbahn (West) und Reichsbahn (Ost) in die Deutsche Bahn AG zum 1. Januar 1994 strebte die damalige Regierung von Kanzler Helmut Kohl (CDU) eine Privatisierung der zunächst noch in Bundeseigentum und -verwaltung befindlichen Eisenbahnerwohnungen an. Das Thema war brisant und spielte auch im Bundestagswahlkampf 1998 eine wichtige Rolle. Die damals oppositionelle SPD lehnte kurz vor der Wahl den Verkauf der Immobilien ab und bekam auch sehr viele Stimmen von Eisenbahnern. »Der Erhalt der Gesellschaften als Sozialeinrichtung – wie das Gesetz es vorsieht – ist nicht gewährleistet. Nach dem Salamiprinzip werden die Wohnungen einer kapitalorientierten Vermarktung zugeführt«, hieß es in einer Presseerklärung der SPD-Bundestagsfraktion vom Frühjahr 1998. Im September 1998 wurde Kohl abgewählt. Mit 20 Millionen Wählern und 41 Prozent der Zweitstimmen im Rücken zog Gerhard Schröder als Chef einer Koalition von SPD und Grünen in das Bundeskanzleramt ein.

Doch das neue Kabinett Schröder ignorierte bald seine Wahlversprechen und setzte die Privatisierung der Eisenbahnerwohnungen auf die Agenda. Schröders erster Verkehrsminister, Franz Müntefering, der Jahre später gegen »Heuschreckeninvestoren« wettern sollte, war dabei eine treibende Kraft bei der Umsetzung der bereits von seinem CDU-Vorgänger, Matthias Wissmann, dem heutigen Cheflobbyisten der Autobranche, eingefädelten Verkaufspläne. Er unternahm nichts, um im Sinne der Wahlversprechen den Deal noch zu stoppen. Müntefering, der bereits im Herbst 1999 zurücktrat, ließ sich in seinem Privatisierungskurs auch nicht vom Nein des Hauptpersonalrats beim staatlichen Bundeseisenbahnvermögen (BEV) abhalten. Dem BEV waren damals die Wohnungen unterstellt.

»Gestern hat der Hauptpersonalrat des Bundeseisenbahnvermögens der Maßnahme nicht zugestimmt. Ich habe entschieden, dass die Einigungsstelle, die für solche Fälle vorgesehen ist, angerufen wird«, sagte Müntefering am 6. Mai 1999 im Bundestag. »Ich bin zuversichtlich, dass eine positive Entscheidung zustande kommt. Das heißt, dass diese Wohnungen im Sinne dessen, was wir in Verträgen fixiert haben, Eigentum des deutschen Bieterkonsortiums werden.«

So gerieten die Wohnungen zum Leidwesen von Mietern und Gewerkschaftern rasch in private Hände und begründeten in den nachfolgenden Jahren den Aufstieg des Immobilienunternehmens Deutsche Annington (DA). Dieser Konzern spezialisierte sich auf die Privatisierung von staatlichen, kommunalen und firmeneigenen Wohnungsbeständen und bekam die Mehrheit der Eisenbahnerwohnungen in die Hände. Später wurde DA in Vonovia umbenannt. Großaktionäre sind neben dem staatlichen norwegischen Pensionsfonds die Investmentfonds Blackrock und Landsdowne, also klassische Heuschrecken, vor denen Müntefering einst warnte.