20.000 junge Welt for Future

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa »Fridays for Future« im Potsdamer Lustgarten (30.8.2019)

Brasiliens Regenwald brennt, ja, weite Teile des Subkontinents stehen in Flammen. Trump will riesige Gebiete in Alaska vom Baumbestand befreien, in Deutschland sind viele Wälder tot, noch bevor sie brennen. Anlässlich der UN-Vollversammlung zum Thema ruft die »Fridays for Future«-Bewegung alle Generationen zum ersten globalen Klimastreik auf. Am 20. September gehen von Accra (Ghana) bis Kabul und von Sydney bis Mexiko Stadt Hunderttausende Menschen für das Klima auf die Straße. In Deutschland sind bereits in über 180 Städten Demonstrationen angemeldet. Wir wollen 20.000 Exemplare der jungen Welt verteilen, um sie in der Klimabewegung bekannter zu machen. Denn es helfen weder CO2-Steuern noch eine angeblich »ganz neue Politik«, solange es weiterhin vor allem darum geht, maximale Profite zu erwirtschaften. Mit der Verteilaktion möchten wir möglichst viele Menschen vor solchen Illusionen bewahren. Wir liefern Hintergrundinformationen, Analysen und Kommentare all denen, die für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen.

Bisher sind Unterstützerinnen und Unterstützer schon in folgenden Städten aktiv: Berlin, Chemnitz, Celle, Dresden, Frankfurt am Main, Göttingen, Groß-Gerau, Hannover, Kassel, Köln, Leipzig, Magdeburg, München Potsdam, Templin, Zwickau. Dort werden aber Mithelfer gerne gesehen! Bitte beim Aktionsbüro melden.

In folgenden Städten möchten wir außerdem mit der jungen Welt an diesem Aktionstag präsent sein: Aachen, Bonn, Braunschweig, Bremen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Freiburg, Kiel, Landshut, Lübeck, Mönchengladbach, Münster, Nürnberg, Paderborn, Regensburg, Saarbrücken, Trier, Wuppertal, Würzburg. Falls Sie aus diesen Städten kommen und mit uns eine jW-Verteilung organisieren wollen, wenden Sie sich bitte an unser Aktionsbüro. Wir beraten dann gemeinsam, wie wir noch Mitstreiter vor Ort finden können und wie viele Zeitungen man am besten verteilen kann – und wie diese zu Ihnen gelangen. Rufen Sie uns auch an, falls Ihr Ort bisher noch nicht genannt wurde, dort aber eine Demo stattfindet. Eine Gesamtübersicht aller Demonstrationen in Deutschland finden Sie hier: https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/.



Aktionsbüro junge Welt