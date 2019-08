EZB-Direktorin gegen Konjunkturpaket

Frankfurt. Die Direktorin der Europäischen Zentralbank, Sabine Lautenschläger, hat sich gegen umfassende geldpolitische Maßnahmen zur Unterstützung der schwächelnden Konjunktur in der Euro-Zone ausgesprochen. »Nach meiner Meinung, basierend auf den aktuellen Daten, ist es viel zu früh für ein großes Paket«, sagte sie in einem Interview mit der Fachzeitschrift Market News am Freitag – über zehn Jahre nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, von der sich viele südeuropäische Länder nicht erholt haben. »Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das Anleihenkaufprogramm die Ultima ratio ist«, ergänzte sie. (Reuters/jW)