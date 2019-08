»Zeichen stehen auf Eskalation«

Anlässlich des Weltfriedenstages am Sonntag forderte die ärztliche Friedensorganisation IPPNW am Freitag die Bundesregierung auf, für eine europäische Sicherheitsarchitektur einzutreten und den UN-Vertrag für ein Verbot von Atomwaffen zu unterzeichnen.

(…) Nach Kündigung des ABM-Vertrages im Jahr 2001 begannen die USA mit der Stationierung einer Raketenabwehr in Osteuropa und im Mittelmeer, die Russland als Bedrohung des strategischen Gleichgewichts kritisiert. Seitdem arbeitet Russland an neuen Waffentypen, die dieses Raketenabwehrsystem überwinden können. In diesem Jahr kündigten die USA den INF-Vertrag auf, der seit 1987 die Stationierung von landgestützten Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa verboten hatte. Nur wenige Tage nach Beendigung des Abkommens begannen beide Staaten mit dem Test neuer Raketen. Am 8. August 2019 führte die russische Regierung einen Raketentest durch, der mehrere Menschen das Leben kostete und weitere verletzte. Zudem wurde Radioaktivität in unbekannter Menge freigesetzt. Zehn Tage später schossen die USA eine Cruise Missile mit einer Reichweite ab, die unter dem INF-Vertrag verboten war. Als Startvorrichtung diente die Anlage Mk 41, die die USA in Rumänien und Polen als Raketenabwehr stationiert haben. Das System, das Russland als »offensiv« kritisierte und die USA nur als defensiv bezeichneten, wurde bei diesem Test also als offensives verwendet. »Von der Testung neuer Raketensysteme bis zur Stationierung in Europa ist es nur ein kleiner Schritt. Was wir derzeit erleben, ist die gravierendste Eskalation im Ost-West-Konflikt und im atomaren Rüstungsablauf zwischen USA und Russland seit Anfang der 80er Jahre«, so der IPPNW-Vorsitzende Dr. Alex Rosen.

Der dritte Eckpfeiler des Friedens in Europa ist der Neue-Start-Vertrag von 2010 zur Reduzierung strategischer Trägersysteme für Atomwaffen. Er läuft 2021 aus. Äußerungen aus der Trump-Administration deuten darauf hin, dass auch dieses Abkommen bald Makulatur sein könnte. Das vierte Abkommen gegen das Wettrüsten ist der umfassende Atomteststoppvertrag. Vor 23 Jahren verabschiedet, ist er jedoch bis heute nicht in Kraft getreten. Bill Clinton hatte den Vertrag zwar unterzeichnet, aber der damalige US-Kongress stimmte gegen eine Ratifizierung. Die USA arbeitet derzeit daran, das alte Atomtestgelände in Nevada wieder testbereit zu machen. Im Mai dieses Jahres sagte Lt. Gen. Robert Ashley, Direktor der Defence Intelligence Agency der USA, dass sich Russland »wahrscheinlich nicht an das Atomtestmoratorium im Sinne von Atomexplosionen mit null Sprengkraft hält«. Dieser Vorwurf könnte – ähnlich wie beim INF-Vertrag – den Weg zur Wiederaufnahme der Atomtests in den USA zu ebnen versuchen. Dr. Rosen schlussfolgert: »Wir befinden uns mitten in einer neuen Rüstungsspirale, und die Zeichen stehen auf eine weitere Eskalation – auch aufgrund der Unterstützung der atomaren Abschreckung durch Deutschland und andere NATO-Staaten«.

Am 1. September findet auf dem Pariser Platz in Berlin unter dem Motto »80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges kann es nur heißen: Kriege und Kriegstreiberei beenden! Abrüsten statt aufrüsten« eine Kundgebung statt.