Zahlt endlich!

Czarek Sokolowski/AP/dpa Demonstranten zeigen am 2. November 2018 in Warschau Plakate mit Reparationsforderungen

Natürlich sind sie berechtigt, die Forderungen Polens und Griechenlands; die Bundesrepublik solle nun endlich Entschädigung für die Massaker und die Verwüstungen zahlen, die das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg auf ihrem Territorium angerichtet hat. Kaum wird bekannt, dass eine polnische Parlamentskommission die Schäden auf 850 Milliarden Euro beziffert; kaum hat der griechische Ministerpräsident bekräftigt, dass seine Regierung wie die polnische auf Entschädigung dringt – da setzt in Deutschland der altbekannte Abwehrreflex ein: Sind die Forderungen nach 80 Jahren nicht überholt? Sind sie nicht innenpolitisch, vielleicht sogar durch blanke antideutsche Ressentiments motiviert? Müssen sie nicht so langsam mal ein Ende haben? Nein, müssen sie nicht. Wenn schon einfacher Mord nicht verjährt, um wieviel weniger dann millionenfacher? Seit wann ist die Sühne für Verbrechen davon abhängig, welches Motiv die Opfer dazu treibt, sie einzufordern? Wenn es um Entschädigung für die faschistischen Massenverbrechen geht, werden in Deutschland seit je einfachste rechtsstaatliche Grundsätze zur Debatte gestellt – ein Alarmzeichen, sollte man meinen.

Wie üblich reagiert Berlin auf die aktuellen Forderungen mit einer Doppelstrategie. Die eine Hälfte besteht darin, sich angesichts der Naziverbrechen reumütig und erschüttert zu zeigen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird das morgen am 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen bei einer Gedenkveranstaltung in Warschau tun, eine Bundestagsdelegation in Gdansk auf der Westerplatte, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in Berlin. Gedenken bietet den Nachkommen der Täter die Chance, sich geläutert zu zeigen. Es gibt den Opfern das Gefühl, endlich wenigstens auf Verständnis zu stoßen – im Unterschied zu Entschädigungen kostet es nichts. Die zweite Hälfte dieses Strategie besteht in indirekten Drohungen. Da äußern Bundestagsabgeordnete, Entschädigung zu fordern sei »kontraproduktiv«, gar ein »falscher Ansatz unter Nato- und EU-Partnern«: Wer soll da nicht heraushören, die Zusammenarbeit in den Bündnissen könne weiter leiden, sofern die Forderungen nicht zurückgezogen werden? Der Druck auf Polen und Griechenland, ihr Anliegen endlich zu begraben, steigt.

Bleibt zu hoffen, dass die Regierungen in Warschau und Athen – was auch immer man sonst von ihrer Politik hält – dem Druck nicht nachgeben und in der Entschädigungsfrage hart bleiben. Bisher hat stets nur Härte geholfen, der BRD Zugeständnisse abzuringen: bei der Entschädigung für ehemalige NS-Zwangsarbeiter etwa, die erst zustande kam, als kostspielige Prozesse vor US-Gerichten drohten. Der beispiellose Wohlstand der deutschen Eliten gründet auf den Massenverbrechen, die Nazideutschland während seiner Vernichtungsfeldzüge vor allem in Ost- und Südosteuropa beging. Es wäre Zeit, die Opfer und ihre Nachfahren damit zu entschädigen.