Erdogan verliert an Boden

Jorge Silva/REUTERS Wie wird der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, auf die Kampfansage reagieren?

Die Wahl des säkularen Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu zum Oberbürgermeister von Istanbul hat im Juni die 25jährige Herrschaft von Parteien des politischen Islam über die größte Stadt der Türkei beendet. Nun bläst der neue Oberbürgermeister der 15-Millionen-Metropole zum Angriff auf die Pfründe der Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Am Dienstag kündigte der Politiker der kemalistischen CHP an, Subventionen in Höhe von umgerechnet 55 Millionen Euro für Stiftungen aus dem Umfeld der AKP zu streichen. »Ein Gebäude wurde mit 164 Millionen Lira (2,5 Millionen Euro) aus Mitteln des städtischen Etats gebaut, um einer Stiftung übergeben zu werden. Dieses Haus gehört jetzt nicht einer Stiftung, sondern der Istanbuler Bevölkerung. Und das ist erst der Anfang«, erklärte Imamoglu.

Neben der Vergabe öffentlicher Aufträge an regierungsnahe Unternehmer stellen die Stiftungen mit ihrer intransparenten Finanzierung ein wesentliches Mittel zur Selbstbereicherung von AKP-Politikern sowie zur Bindung ihrer Anhänger in Klientelnetzwerken da. Insgesamt erhielten religiös-konservative Stiftungen in Istanbul, die zum Teil von obskuren islamischen Sekten betrieben werden, laut einem von der CHP veröffentlichten Bericht in den 18 Monaten vor der Kommunalwahl umgerechnet 160 Millionen Euro aus dem städtischen Etat. Spitzenreiter sind dabei die Türkische Jugendstiftung (Tügva), in deren Aufsichtsrat Erdogans Sohn Bilal sitzt, und die Türkische Stiftung für Dienste an Jugend und Bildung (Türgev), deren Verwaltungsrat Erdogans Tochter Esra angehört. Solche Stiftungen, die unter anderem Studentenwohnheime betreiben, Stipendien vergeben und Korankurse anbieten, dienen dem vom Staatspräsidenten ausgegebenen Ziel, eine stramm hinter der Regierungspartei stehende »fromme Generation« heranzuziehen.

Wie Erdogan auf die Kampfansage durch Imamoglu reagieren wird, ist noch offen. Doch Anfang letzter Woche wurden bereits die Oberbürgermeister der drei wichtigsten kurdischen Städte Diyarbakir, Mardin und Van vom Innenministerium unter dem Vorwurf der »Terrorunterstützung« abgesetzt. Die Bürgermeister der linken HDP hatten zuvor angekündigt, Korruption und Vetternwirtschaft durch AKP-Politiker untersuchen zu lassen, die ihre Städte zwischen 2016 und 2019 als Treuhänder zwangsverwaltet und dabei einen millionenschweren Schuldenberg angehäuft hatten.

Die CHP-Führung hatte zwar die Absetzung der HDP-Bürgermeister als Angriff auf den Wählerwillen verurteilt, doch zugleich beschlossen, sich nicht an Straßenprotesten zu beteiligen. Diese »relativ verhaltene Reaktion« könne Erdogan nun zum Angriff auf die CHP-Bürgermeister von Istanbul, Ankara und Izmir ermutigen, warnte der Kolumnist der sozialistischen Tageszeitung Evrensel, Ihsan Caralan, am Mittwoch. Die AKP könne in ihrem »Überlebenskampf« zu Mitteln greifen, die »unter normalen politischen Umständen als verrückt gelten«. Derweil übt die Opposition symbolisch den Schulterschluss: Imamoglu will am Sonnabend seinen abgesetzten Bürgermeisterkollegen Selcuk Mizrakli in Diyarbakir besuchen.

Unterdessen knirscht es kräftig im Gebälk der AKP, die in der vergangenen Woche ihren 18. Geburtstag feierte. Der 2016 von Erdogan zum Rücktritt gezwungene frühere Ministerpräsident Ahmet Davutoglu bereitet die Gründung einer neuen islamischen Partei vor, während der frühere Staatspräsident Abdullah Gül und der ehemalige Wirtschaftsminister Ali Babacan eine neue konservative, prowestliche Partei aus der Taufe heben wollen. Eine Reihe einstmals führender AKP-Politiker hätten die Partei bereits verlassen, um sich den Neugründungen anzuschließen, meldete die regierungsnahe Tageszeitung Yeni Akit. Als tickende Zeitbombe könnten sich die weiterhin im verborgenen, innerhalb der AKP auf ihre Stunde wartenden Anhänger des im US-Exil lebenden Imams Fethullah Gülen entpuppen. Denn anders als im öffentlichen Dienst und im Militär fanden in der Regierungspartei nach dem von der Gülen-Bewegung orchestrierten Putschversuch vom Juli 2016 keine Säuberungen statt.