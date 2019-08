KPÖ spielt nicht mit

Erwin Scheriau/APA/dpa Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hofft, dass seine ÖVP bei Neuwahlen stärkste Kraft wird

Schon im vergangenen Jahr kursierten in der Steiermark im Süden Österreichs erste Gerüchte, dass Neuwahlen bevorstehen könnten. Regiert wird das Bundesland seit 2015 von einer Koalition aus der konservativen ÖVP und der Sozialdemokratischen Partei (SPÖ). Obwohl letztere mit 15 Mandaten im Landtag einen Abgeordneten mehr als ihr Koalitionspartner hat, hatte sie den Konservativen das Amt des Landeshauptmanns (Ministerpräsident) überlassen. Im Jahr 2018 hieß es dann, die ÖVP wolle den »Kanzlerbonus« nutzen, um bei vorgezogenen Landtagswahlen stärkste Partei zu werden.

Daraus wurde zunächst nichts, doch nun überraschte die ultrarechte FPÖ im steirischen Landtag mit einem Antrag auf Neuwahlen. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer reagierte darauf mit der Ankündigung, er wolle darüber nachdenken, immerhin sei ja eine »neue Situation« entstanden.

Diese »neue Situation« besteht darin, dass Anfang August das auflagenstarke Boulevardblatt Kronenzeitung eine von der FPÖ in Auftrag gegebene Umfrage für die Steiermark abgedruckt hatte. Die ÖVP stand darin bei 33 Prozent, was einem Zugewinn von fünf Punkten im Vergleich zu 2015 entsprechen würde. Die FPÖ bliebe demnach mit 27 Prozent etwa gleich stark, während die SPÖ von 29 auf 20 Prozent abstürzen würde. Für Schützenhöfer eine denkbar günstige Situation – er könnte sich auf eine Koalition mit der FPÖ einlassen oder aber erneut die SPÖ als billigen Partner an Bord holen.

Selbstredend sprechen sich die Sozialdemokraten gegen Neuwahlen aus. »Die SPÖ klammert sich fast schon hündisch an die Macht, und so konnte die ÖVP sie in der Koalition zu einem Großteil neutralisieren«, charakterisiert Georg Fuchs, Pressesprecher der KPÖ-Fraktion im steirischen Landtag, die aktuelle Koalition gegenüber junge Welt. Die Kommunisten, die mit zwei Mandaten im Parlament vertreten sind, sprechen sich allerdings ebenfalls gegen vorgezogene Neuwahlen aus. Für diese gebe es »keinen ersichtlichen Grund, der über wahltaktische Gründe hinausreichen würde«. Das sei zuwenig, um einem solchen Antrag zuzustimmen.

Die KPÖ hatte es 2015 mit knapp über vier Prozent nur haarscharf wieder in den Landtag geschafft. Die publizierte Umfrage sieht sie nun indes bei fünf Prozent. Die Grünen, vertreten mit drei Mandaten, tendieren offenbar Richtung Neuwahlen. Laut Umfrage sollen sie von sechs auf zehn Prozent steigen. Das lässt ihre Bereitschaft wachsen.

Doch nicht nur die aktuellen Werte würden insbesondere der ÖVP in die Hände spielen. Sie hatte sich mit der SPÖ für eine »Spitalsreform« stark gemacht, bei der kleinere medizinische Einrichtungen zugunsten eines großen »Leitspitals« in der obersteirischen Stadt Liezen geschlossen werden sollen. Das Projekt trifft bei der Bevölkerung auf Ablehnung, und die Planungen kommen langsamer voran als erhofft. »Eine Neuwahl wäre für die Regierung bequem. Dann würde niemand mehr darüber reden, dass der massive Umbau der steirischen Gesundheitsversorgung ohne gesicherte Finanzierung durchgeführt wird«, so der KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murgg. Fuchs seinerseits vermutet, dass eine Parlamentsauflösung das vorzeitige Ende des Projekts bedeuten könnte. »Die FPÖ ist gegen dieses Projekt, und sollten SPÖ oder ÖVP auf eine Koalition mit den Freiheitlichen schielen, dann wäre das Ende der Spitalsreform wohl die Bedingung.«

Im Gegensatz zu den Gerüchten im vergangenen Jahr scheint es diesmal also ernst zu werden. So könnten Neuwahlen schon im November anstehen.