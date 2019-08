Kein Platz für Kommunisten

Ondøej Deml/CTK/dpa Offizielle Feierlichkeiten zur Erinnerung an den Slowakischen Nationalaufstand am Donnerstag in Bratislava

In der Slowakei wurde in den vergangenen Tagen mit einer Vielzahl Veranstaltungen an den antifaschistischen Aufstand vor 75 Jahren erinnert. Fast zwei Monate lang hatten die Slowaken sich 1944 gemeinsam mit 8.000 Mistreitern aus 33 Ländern gegen die Okkupation durch Nazideutschland und das slowakische klerikalfaschistische Marionettenregime Jozef Tisos gekämpft. Initiiert wurde der Aufstand mit Zentrum in der Bergbaustadt Banska Bystrica vom Slowakischen Nationalrat, in dem Kommunisten einen maßgeblichen Einfluss hatten. Vorübergehend konnte fast die Hälfte des Staatsgebietes erobert werden, ehe die deutsche Wehrmacht und die SS ihn niederschlugen und blutige Rache an der Bevölkerung nahmen. Doch Partisanen führten den Kampf weiter, bis die Slowakei im April 1945 von der Rotem Armee befreit wurde.

Bei den zentralen Feierlichkeiten in Banska Bystrica erklärte Staatspräsidentin Zuzana Caputova am Donnerstag laut der slowakischen Nachrichtenagentur TASR, dass der Aufstand die »Tradition des Antifaschismus« in die »Geburtsurkunde« der slowakischen Nation und des Staates eingeschrieben habe. »Aber wir würden uns etwas vormachen, wenn wir nicht anerkennen würden, dass es auch nach 75 Jahren immer noch Bedrohungen gibt«, fügte die liberale Staatschefin hinzu. Der sozialdemokratische Premierminister Peter Pellegrini sagte laut TASR, dass die »Extremisten« heute raffinierter geworden seien. »Lasst uns ihnen zeigen, dass eine Ideologie, die die Weltherrschaft anstrebte und schamlos bestimmen wollte, wer Übermensch ist, welche Rasse minderwertig und wer das Recht hat zu leben oder nicht, im Zweiter Weltkrieg endgültig besiegt worden ist.«

Von linker Seite gab es Kritik an der Feierlichkeiten. Der sozialistische Politiker Eduard Chmelar verurteilte die groß angekündigte Militärparade in Banska Bystrica am Donnerstag als »geschmacklose Propaganda des Militarismus«. Sie sei keine Huldigung der Gefallenen und Veteranen des Aufstandes gewesen, sondern sollte nur deutlich machen, dass weiter aufgerüstet werden müsse.

Thematisiert wurde von Linken aber auch die Manipulation der Erinnerung an den Aufstand durch Presse und Offizielle »Der Slowakische Nationalaufstand kämpfte für Sozialismus und soziale Gerechtigkeit, und heute fallen die Menschen dem herrschenden Turbokapitalismus zum Opfer«, so Lubos Blaha. Der Abgeordnete der sozialdemokratischen Smer-SD prangerte in den »sozialen Medien« an, dass die Bedeutung der Kommunisten im Kampf gegen die Nazis in der liberalen Presse systematisch unterschlagen werde: »Sie werden nicht erzählen, dass wir ohne sie in deutschen Öfen verbrannt wären.« Zudem sei die allgemeine Russlandfeindlichkeit unerträglich, so Blaha. Er betonte, dass es Russen gewesen sei, an deren Seite man gegen die Nazis gekämpft habe, heute werde einem gesagt, man solle sie hassen.

Auch der Vorsitzende der slowakischen KP, Jozef Hrdlicka, führte in einem Beitrag auf der Webseite der Partei aus, dass gegenwärtig versucht werde, vor allem jungen Menschen »ein konstruiertes Bild der jüngsten Geschichte aufzuzwingen, in dem es keinen Platz für Slawen, Kommunisten, Linke und echte Demokraten gibt«. Dies ziele letztlich darauf ab, ein »heroisches Bild der westlichen neoliberalen Demokratie zu schaffen, das hauptsächlich von den USA und ihren europäischen Verbündeten repräsentiert wird«. Unter anderem dieses »verzerrte historische Gedächtnis« habe zu einer »erheblichen Stärkung extremistischer und neofaschistischer politischer Strömungen in ganz Europa« geführt.