Wachmann wegen Misshandlung verurteilt

Siegen. Wegen Misshandlung von Flüchtlingen in einem Heim im nordrhein-westfälischen Burbach ist ein 26jähriger Wachmann vom Landgericht Siegen zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dies teilte am Freitag ein Gerichtssprecher mit. Der Angeklagte hatte zugegeben, in vier Fällen Flüchtlinge bei Verstößen gegen die Hausordnung in ein sogenanntes Problemzimmer gesperrt zu haben. Zudem räumte er ein, einem Flüchtling ohne Vorwarnung Pfefferspray in die Augen gesprüht zu haben, als dieser sich unter Missachtung der Hausordnung eine Zigarette anzündete. Das Urteil erging wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. (dpa/jW)