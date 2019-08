Kampf um Kaschmir

Akhtar Soomro/REUTERS

Zehntausende Menschen haben am Freitag in mehreren pakistanischen Städten gegen das Vorgehen Indiens in der Region Kaschmir demonstriert. Auch Ministerpräsident Imran Khan beteiligte sich an einer Aktion vor seinem Amtssitz in Islamabad. Indien hatte Anfang August dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir den bisherigen Sonderstatus entzogen. Um Proteste dagegen zu verhindern, schränken Zehntausende Soldaten die Bewegungsfreiheit der Menschen in der Region ein. Auch Internet- und Telefonverbindungen wurden stark minimiert. (dpa/jW)