Ausstellung zum Gedenken an Aktivistin

Hamburg. Anlässlich des dritten Todestages der Feministin und Internationalistin Ellen Jaedicke wird am 1. September um 14 Uhr im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg die Fotoausstellung »Rojava – Frühling der Frauen« eröffnet. Konzipiert wurde sie vom kurdischen Frauenrat Rojbin, der Stiftung der freien Frauen (WJAR) und dem Verein »Garten der Frauen«. Ellen Jaedicke starb am 2. September 2016 im Alter von 40 Jahren an Krebs. (ANF/jW)