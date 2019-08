»Wir können gar nichts«

André Scheer

Überraschung auf dem Weg zur jungen Welt in Berlin: An der Kreuzung unweit des Redaktionsgebäudes begrüßte den Passanten am Dienstag ein Werbeplakat der Polizei – kreativ umgestaltet. Wo eigentlich vor dem Bild eines Beamten »Kann Spree, kann See« zu lesen war, um Nachwuchs für die Einsatzkräfte zu werben, hatte jemand »Wir können rechtsextrem, wir können Rassismus« darüber geklebt. Offenbar musste es schnell gehen, denn der Papierstreifen hielt nicht richtig auf dem Untergrund, und orthographische Schwächen waren auch zu bemerken (so fehlt im Wort Rassismus ein »s«).

Lange blieb der Kommentar zu der Werbekampagne, die derzeit in ganz Berlin zu sehen ist, nicht stehen. Schon wenige Stunden später hatte jemand die Sprüche wieder entfernt. Bleibende Schäden am Plakat haben sie nicht hinterlassen. (jW)