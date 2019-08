Dax: Kapital froh über Italien-Deal

Frankfurt am Main. Entspannung im Handelskonflikt USA – China und ein Regierungswechsel in Italien haben am Donnerstag Anleger am Aktienmarkt froh gestimmt. Aussagen aus Beijing, man sei in Gesprächen mit der US-Seite, wurden dabei offenbar ein wenig überbewertet. Der Dax notierte am Vormittag 1,21 Prozent höher bei 11.842,74 Punkten. Auch der MDax und der EU-Leitindex Euro-Stoxx 50 legten zu. In Italien ist der Weg für eine Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) frei, nachdem Präsident Sergio Mattarella den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte. (dpa/jW)