Jeder fünfte arbeitet für Niedriglohn

Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, kommentierte am Donnerstag den aktuellen Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit:

Noch immer arbeitet rund jeder fünfte Beschäftigte zu einem Niedriglohn. Eine Million Menschen müssen ihr Arbeitseinkommen mit ergänzenden Hartz-IV-Leistungen aufstocken, und immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen mehreren Jobs nach. Fast ein Drittel der Erwerbslosen ist langzeiterwerbslos. Seit Amtsantritt der Bundesregierung hat sich nichts an der Schieflage am Arbeitsmarkt geändert. Wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik.

Von Arbeit muss man leben können. Dazu muss unter anderem der Mindestlohn auf zwölf Euro in der Stunde erhöht werden. Die Tarifbindung ist zu stärken, und Minijobs sind in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu überführen. Wir brauchen einen starken öffentlich geförderten Beschäftigungssektor mit ausreichend existenzsichernden Stellen. Die soziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit muss dringend verbessert werden. Mehr Menschen müssen Zugang zur Arbeitslosenversicherung bekommen. Hartz IV muss durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt werden, die wirklich vor Armut schützt und Teilhabe ermöglicht.

Der DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg erklärte am Donnerstag zur Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag:

Drei Tage vor der Landtagswahl stellt der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg das Thema Einkommen und Tarifbindung ins Zentrum. »Wir fordern alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf, im eigenen Interesse zu wählen. Es gibt zwischen den Parteien klare Unterschiede. Wir wollen gute Arbeit und gutes Leben statt Niedriglöhne und unsichere Arbeit, das ist das Thema der Stunde«, sagt Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg. »Tarifverträge sind das stärkste Instrument, um gute Arbeit abzusichern. Die Brandenburger Landespolitik muss alles zu einer höheren Tarifbindung beitragen, was in ihren Möglichkeiten steht.«

»Die Erinnerung an die neunziger Jahre, als Unternehmen mit niedrigen Löhnen und langen Arbeitszeiten in den Osten gelockt werden sollten, ist noch frisch«, sagt der DGB-Bezirksvorsitzende. »Seitdem hat sich vieles getan, aber dass die Brandenburger im Schnitt immer noch 7.000 Euro weniger im Jahr verdienen als Beschäftigte im Westen, ist ein Skandal und der wichtigste Handlungsauftrag an die nächste Landesregierung.« Nur 49 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in einem Betrieb mit Tarifvertrag.

Der DGB fordert als Beitrag der Landesregierung, öffentliche Aufträge und Fördermittel nur noch an Unternehmen mit Tarifvertrag zu geben. »Wir freuen uns, dass wir mit dieser Kernforderung in den Wahlprogrammen von SPD, Die Linke und Grünen gelandet sind. Wir werden nach den Wahlen darauf achten, dass dies zuverlässig umgesetzt wird. Die öffentliche Hand darf keine Niedriglöhne unterstützen, die dann spätestens im Alter aus Steuermitteln aufgestockt werden müssen, damit die Menschen ihren Alltag bezahlen können«, so Hoßbach. »Die Bedeutung der Tarifbindung kann man gar nicht überschätzen.« (…)