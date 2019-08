»Wir wollen Schülern und Eltern eine Stimme geben«

Lukas Schulze/dpa Bei chronisch klammen Kassen werden die billigsten Dienstleister beauftragt. Die Beschäftigten und die Schulen haben das Nachsehen

Viele Eltern beklagen den schlechten Zustand der Berliner Schulen. Ihre Kampagne »Schule in Not« strebt ein Bürgerbegehren an. Wie sind Sie aufgestellt?

Wir sind ein Zusammenschluss von Gewerkschaftern, Aktivisten, Lehrern, Eltern und Hausmeistern, die etwas an der schlechten Schulsituation ändern wollen. So haben wir gemeinsam die Initiative »Saubere Schulen« gestartet. Damit wollen wir eine bessere Bezahlung der Reinigungskräfte erreichen. Auch die Verträge und Arbeitsbedingungen sind sehr prekär. Oft müssen Lehrer selbst zum Putzlappen greifen. Das ist nicht ihre Aufgabe, und damit geht natürlich auch Zeit zum Unterrichten verloren.

Welche Gewerkschaften konnten Sie zum Mitmachen gewinnen?

Es gibt bei uns Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, und der IG Bergbau, Chemie, Energie, IG BCE. Beide Organisationen haben zugesagt, unser Bürgerbegehren zu unterstützen, und Vertreter sprachen auch bei unserer Demonstration Ende Juni auf der Treppe des Neuköllner Rathauses.

Wer ist dort noch aufgetreten?

Eltern, Schüler und Aktivisten sprachen darüber, wie dreckig Schultoiletten und Klassenräume häufig sind. Das Problem ist der Konkurrenzdruck, unter dem die Reinigungsfirmen stehen. Es werden die billigsten beauftragt. Nach der Demonstration sind vom Bezirk 390.000 Euro zusätzlich versprochen worden, aber damit ist das Problem nicht vom Tisch.

Wieso nicht?

Die Ausbeutung von Reinigungskräften muss ein Ende haben. Überstunden werden nicht bezahlt. Leute werden während der Schulzeit eingestellt und in den Ferien entlassen, nur um sie im August wieder zu beschäftigen. Für die Zwischenzeit müssen sie Arbeitslosengeld beantragen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Damit die Reinigungskräfte in demokratische Strukturen reinkommen und beispielsweise einen Personalrat gründen können, soll das Ganze wieder in öffentlicher Hand geführt werden.

Die Leute selbst brauchen den Job und das Einkommen. Sie haben teilweise Angst, über ihre Situation zu sprechen. Aber wir konnten einige dafür gewinnen, in der Öffentlichkeit das Problem klar zu benennen.

Sie haben schon versucht, dass andere Bezirke Ihrem Beispiel folgen. Wie war die Resonanz?

Wir vernetzen uns, weil die Situation in ganz Berlin sehr schwierig ist. Ein erstes Treffen dazu fand viel Zuspruch, und viele Menschen aus ganz Berlin wollen auch in dieser Richtung aktiv werden. Zurzeit aber konzentrieren wir uns auf unsere Petition für ein Bürgerbegehren, weil die Schulreinigung eine Angelegenheit des Bezirks ist.

Wie viele Unterschriften konnten Sie schon sammeln?

Wir benötigen etwa 7.000 in Neukölln, damit wir ein Bürgerentscheid stattfinden kann. Vor zwei Wochen haben wir angefangen und auch an den Schulen Unterschriftenlisten verteilt. In der ersten Woche gab es bereits 1.000 Menschen, die sich eingetragen haben. Wir haben insgesamt sechs Monate Zeit, um die Zahl zu erreichen, also bis Ende Januar.

Bei der Abstimmung selbst brauchen wir 24.000 Jastimmen. An ihr können sich deutsche Staatsbürger und EU-Bürger beteiligen, die in Neukölln gemeldet sind. Wir sind sehr optimistisch, dass wir die erste Stufe schaffen werden. Unser Ziel ist, dass nach und nach von den Bezirken nach dem Auslaufen der aktuellen Verträge die Reinigung nicht mehr für Firmen ausgeschrieben wird.

Wie findet die Bezirksverwaltung Ihre Idee?

Die meint, dass es viele Millionen mehr kostet und deshalb das Land einspringen müsste. Sie halten sich nicht für zuständig, weil man viele neue Leute einstellen müsste. Aber selbst bei Gegenwind aus dieser Richtung werden wir nicht aufgeben. Im Gegenteil, »Schule in Not« möchte Schülern und Eltern eine Stimme geben. Zum Beispiel auch im Einsatz für bessere Arbeitszeiten der Lehrkräfte. Das Bürgerbegehren ist nur der Anfang, und wir haben schon neue Pläne.