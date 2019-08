Mieterhöhungen in Erfurt werden begrenzt

Erfurt. Die Mieten in Thüringens Landeshauptstadt dürfen künftig nicht stärker als um 15 Prozent binnen drei Jahren steigen. Mit Hilfe einer Rechtsverordnung führte das Infrastrukturministerium von Birgit Keller (Die Linke) eine sogenannte Kappungsgrenze für Erfurt ein, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Die Verordnung muss noch in Kraft treten und soll bereits ab Oktober wirksam sein. (dpa/jW)