Nitrat im Grundwasser: Rüffel aus Brüssel

Brüssel. Im Streit mit der EU-Kommission um Nitrat im Grundwasser (siehe jW vom 29.8.) reichen die Pläne der Bundesregierung für strengere Düngeregeln noch nicht aus. Es sei ein »konstruktives« Treffen gewesen, teilte EU-Kommissar Karmenu Vella am Mittwoch abend nach einem Gespräch mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) auf Twitter mit. Weitere dringende Arbeiten und rechtliche Verpflichtungen seien aber nötig. »Das ist uns sehr deutlich gemacht worden, wir müssen einen detaillierten Plan vorlegen (...), was wir genau tun in Deutschland, um unser Trinkwasser sauberzuhalten«, sagte Bundesumweltministerin Schulze. (dpa/jW)