Trumpf in der Hinterhand

Aly Song/REUTERS Beijing rollt US-Konzernen den roten Teppich aus. Grundsteinlegung für eine Tesla-Fabrik in Shanghai (7.1.2019)

Der Protest ließ nicht lange auf sich warten. Gerade erst hatten die Regierungsbehörden in Washington offiziell mitgeteilt, die Strafzölle auf Importe aus China im Wert von 300 Milliarden US-Dollar, die US-Präsident Donald Trump am 1. August angekündigt hatte, träten pünktlich zum 1. September bzw. zum 15. Dezember in Kraft; gerade erst war bestätigt worden, auch die am 23. August nachgeschobene Erhöhung der zuvor verhängten Strafzölle um fünf Prozent werde zum 1. Oktober erfolgen – da meldete sich am Mittwoch die Americans for Free Trade Coalition zu Wort. Der im September 2018 gegründete Zusammenschluss von mehr als 150 Wirtschaftsverbänden, darunter sehr einflussreiche, drang darauf, die neue Strafzollrunde wenigstens zu verschieben. Schließlich wisse man ja, wer die Strafzölle letztlich bezahle, hieß es in einer Stellungnahme der Koalition: nicht die chinesischen Hersteller, sondern die US-Importeure und mit ihnen die Kunden in den Vereinigten Staaten. Ihnen riesige Summen abzuknöpfen in einer Situation, in der die Konjunktur ohnehin nicht mehr rund laufe und erste Krisenzeichen zeige, das schade der US-Wirtschaft enorm.

US-Branchenverbände haben in den vergangenen Wochen beziffert, welche Kosten die jüngsten Strafzölle für die Konsumenten mit sich bringen. Schuhe zum Beispiel: Sie werden zu 99 Prozent importiert; 70 Prozent aller Schuheinfuhren kommen aus China. Selbst wenn Hersteller und Händler einen Teil der Zölle übernehmen, rechnen Branchenexperten mit Mehrausgaben für die Kunden in Höhe von insgesamt drei Milliarden US-Dollar. Oder Spielzeug: Über 80 Prozent aller US-Spielwaren kommen aus der Volksrepublik. Sie sollen nun um 15 Prozent teurer werden. 82 Prozent aller in den Vereinigten Staaten verkauften Mobilfunkgeräte sowie 94,5 Prozent aller Laptops werden in China montiert. Konzerne wie Apple werden den 15-Prozent-Aufschlag jetzt zum Teil vom Gewinn abziehen, zum Teil ihren Käufern aufbrummen. Im Durchschnitt koste der Strafzollkrieg nach den neuen Erhöhungen jeden US-Haushalt etwa 1.000 US-Dollar im Jahr, warnte erst kürzlich die Großbank J. P. Morgan. Angesichts der Tatsache, dass die US-Wirtschaft laut Schätzung von Ökonomen zu gut 70 Prozent vom Konsum getrieben wird, macht sich in der Industrie zunehmend Unruhe breit.

Hinzu kommen die Folgen der chinesischen Gegenzölle, die Beijing am 23. August erhöht hat. Sie belaufen sich auf fünf bis zehn Prozent und werden in zwei Tranchen ab dem 1. September bzw. ab dem 15. Dezember auf Importe aus den USA im Wert von 75 Milliarden US-Dollar erhoben. Davon werden nicht zuletzt die US-Farmer getroffen. Beliefen sich ihre Exporte nach China im Jahr 2017 noch auf einen Wert von 19,5 Milliarden US-Dollar, so brachen sie 2018 auf 9,1 Milliarden US-Dollar ein. Im ersten Halbjahr 2019 stürzten sie erneut um rund 1,3 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahreswert ab. Die Zahl der Insolvenzanträge, die US-Landwirte gestellt haben, ist im ersten Halbjahr um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Mehrheitlich halten die Farmer ihrem Präsidenten noch die Stange, doch die Zustimmung sinkt – zuletzt von gut 79 Prozent im Juli auf 71 Prozent im August. Auch die Kfz-Industrie stöhnt. Zwar treffen Chinas 25-Prozent-Gegenzölle, die im April ausgesetzt wurden, ab dem 15. Dezember nun aber wieder erhoben werden, vor allem deutsche Konzerne: 57 Prozent der rund 230.000 in den USA produzierten Autos, die 2018 nach China exportiert wurden, entstammten den US-Fabriken von Daimler und BMW. Allerdings schmerzen die Gegenzölle auch Ford und den Elektroautohersteller Tesla. So werden bislang alle in China verkauften Tesla-Modelle in den USA produziert.

Und China? Selbstverständlich richtet der US-Wirtschaftskrieg auch dort Schäden an. Im zweiten Quartal 2019 sank das chinesische Wachstum von 6,4 auf 6,2 Prozent. Ein weiterer Rückgang kann nicht ausgeschlossen werden. Werden Fabriken ins Ausland verlegt, dann kostet das Arbeitsplätze. Der fallende Yuan – gestern erreichte er mit 7,1736 Yuan pro Dollar seinen tiefsten Stand seit dem Jahr 2008 – begünstigt den Export, verteuert aber auch recht empfindlich den Import. Hinzu kommen zudem Verluste, die nicht durch Strafzölle, sondern durch andere ökonomische Aggressionen verursacht werden. Beijing steuert dagegen, indem es den Handel mit anderen Ländern – vor allem in Ost- und Südostasien sowie in Lateinamerika – auszuweiten sucht und indem es den Konsum unterstützt. Es hat auch Gegenzölle verhängt, aber in deutlich geringerem Umfang; es versucht nicht, »so hart es kann gegen die USA zurückzuschlagen« – so hat es jetzt Yi Xiong, ein China-Experte der Deutschen Bank, formuliert. Es stellt sich auf einen Konflikt ein, der lange dauert und weit über die aktuellen Strafzollschlachten hinausgeht.

Für diesen Konflikt bewahrt es sich nicht nur sorgsam Druckmittel auf. Es setzt auch – bislang jedenfalls – klar darauf, seine Bindungen in die Vereinigten Staaten nicht zu kappen. Zwar ist der Verkauf von I-Phones in der Volksrepublik dramatisch eingebrochen. Noch mehr Chinesen als bereits zuvor kaufen jetzt Huawei, um den Konzern in seinem schweren Abwehrkampf gegen das Embargo Trumps zu unterstützen. Gleichzeitig fördert Beijing jedoch den Bau von Teslas neuer Fabrik (»Gigafactory«) in Shanghai, und es hat am Dienstag die Eröffnung der ersten chinesischen Verkaufsstelle des US-Großhändlers Costco – ebenfalls in Shanghai – begrüßt. Damit bindet es bedeutende US-Wirtschaftsinteressen im eigenen Land. Den Plänen der Trump-Regierung, US-Firmen so umfassend wie möglich aus der Volksrepublik abzuziehen und das Land technologisch vom Westen abzukoppeln, läuft das diametral zuwider: ein klarer Punktgewinn für Beijing.