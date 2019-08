Antifaschismus

Ondøej Deml/CTK/dpa

Die Slowakische Republik hat am Donnerstag des antifaschistischen Aufstands vor 75 Jahren gedacht. Der rund zwei Monate dauernde Aufstand 1944 gegen Nazideutschland und den slowakischen Marionettenstaat unter dem katholischen Priester und Faschisten Jozef Tiso war eine der größten Befreiungsaktionen im Machtbereich Hitlers. Staatspräsidentin Zuzana Caputova erinnerte in Bratislava in ihrer Festrede daran, dass die antifaschistische Grundordnung der heutigen Slowakei auf den damaligen Kampf aufbaue. (dpa/jW)