Bundespolizei vermisst Pistolen und Munition

Osnabrück. Bei der Bundespolizei gelten derzeit zehn Dienstwaffen als gestohlen. Auch die dazugehörige Munition wurde mutmaßlich entwendet, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag hervorgeht, über die die Neue Osnabrücker Zeitung am Donnerstag berichtete. Eine weitere Dienstwaffe verschwand demnach vor der Übergabe an die Bundespolizei, als sie sich noch »im Verantwortungsbereich des Herstellers« befand. Es handele sich um Handfeuerwaffen, also Pistolen.

Die Waffen könnten »in extremistische Kreise« oder in »andere Bereiche schwerster Kriminalität« geraten, warnte die Innenpolitikerin Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen) gegenüber dem Blatt. Sie kritisierte zudem, dass über Waffenverluste in Bundesbehörden immer erst nach Anfragen informiert werde. (AFP/jW)