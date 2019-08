»Hartes Stück Arbeit«

Daniel Reinhardt/dpa Steigen nicht in den Bundesligaring: Die Boxer der Hamburg Giants (im Bild: Ahmadullah Noori (l.) und Edison Zani, Hamburg 2016)

Leicht hat Detlef Jentsch es schon eine ganze Weile nicht. Der Obmann der Boxbundesliga des Deutschen Boxverbandes (DBV) koordiniert den Betrieb der Bundesliga im olympischen Boxen, also das, was früher Amateurboxen hieß. Vergangene Saison war der Tiefpunkt erreicht. Mit Traktor Schwerin, BSK Hannover-Seelze und BR Hertha BSC beteiligten sich nur drei Teams in der Belle Etage – eine Miniaturliga. Den Unterbau, die zweite Liga, bildeten die Giants Hamburg, der BR Chemnitz, das Boxteam Hessen und der Weser-Boxring Bremerhaven.

Nach der Saison gingen Vereine und Verbände in Klausur (jW berichtete). Auf der Liga-Tagung am 22. Juni in Berlin votierten die Teilnehmer, trotz Kompromissformeln, einstimmig für Jentschs Vorschläge: Verzicht auf sogenannte Einflieger, also Boxlegionäre aus dem Ausland, und auf Bundeskader, die sich für Olympia 2020 in Tokio qualifizieren wollen. Statt dessen mindestens vier Faustkämpfer aus dem eigenen Landesverband im Team, vorzugsweise aus dem ortsnahen Nachwuchs.

Zuerst signalisierten zehn, später zwölf Klubs Interesse an einer einheitlichen Boxbundesliga mit Nord-/Südstaffel. Je näher der Meldetermin rückte (23. August), desto skeptischer wurden die Klubverantwortlichen. Als die ersten Absagen aus Bremerhaven, Berlin, Hamburg, aber auch weiterer Aspiranten wie BC Lübeck und VfL Pfullingen bei Jentsch eintrafen, wirkte der beinahe konsterniert. Die Teilnehmerzahl schmolz auf glorreiche sieben: Traktor Schwerin, BSK Hannover-Seelze, Boxteam Hessen, MBR Hamm, BC Chemnitz und BC Straubing und der deutsche Rekordmeister Velberter BC. »Bei sieben Teams macht eine geographische Staffelaufteilung keinen Sinn«, meint Jentsch. Deshalb will er auf der nächsten Ligatagung am Sonnabend in Chemnitz eine Siebener-Liga mit einfacher Hin- und anschließender Finalrunde für die vier Erstplazierten vorschlagen. Hin- und Rückkampf soll es in den Halbfinals und im Finale geben.

Die Liga ist seit den Nullerjahren eine Art Meldeliga, Auf- und Abstieg wurden zuletzt in den 90ern sportlich ermittelt, erzählt Jentsch. Wer sich nach einem Prüfvorgang durch den Landesverband beim DBV und seiner Ligakommission zur Bundesliga meldet, ist faktisch dabei. Was sagen Klubs, die nicht in den Bundesligaring steigen werden? Finanzielle Risiken stünden der Teilnahme entgegen, so Raiko Morales, Generalmanager der Hamburg Giants, auf jW-Nachfrage. Unattraktiv sei zudem die Beschränkung auf Boxer aus dem Landesverband, kleinere Verbände seien im Nachteil. Und das Einfliegerverbot? »Die Qualität der Liga wird darunter leiden, und unseren Athleten fehlt die Chance, sich gegen internationale Topboxer zu beweisen«, moniert Morales. Der Giants-Chef ist sich ziemlich sicher, dass der »Flickenteppich« Boxbundesliga, das »›Stiefkind‹ des DBV«, im nächsten Jahr wieder umgemodelt wird. »Eine wirkliche Ligareform sieht anders aus.« Die sei erst mit einem neuen DBV möglich.

Ähnlich ist die Situation in Bremerhaven beim Weser-Boxring. »Wir können diese Liga finanziell nicht stemmen«, sagt Klubchef Marco Blome gegenüber jW. Einen schlagkräftigen Kader hätten die Bremerhavener zusammenbekommen, glaubt er, aber: »Wenn die Sponsorendecke zu dünn ist und bei Boxveranstaltungen in der Bundesliga draufgezahlt werden muss, dann funktioniert’s nicht.«

Die Traktoristen gehen in die neustrukturierte Boxbundesliga, um ihren Titel zu verteidigen, »auch wenn es ein hartes Stück Arbeit werden wird«, sagt Paul Döring, Sportdirektor der Schweriner, im jW-Gespräch. »Die Bundesliga ist ein unterhaltsames und sehenswertes Format auf nationalem Höchstniveau.« Kritik gibt es dennoch. »Uns fehlt das konsequente Durchsetzen eines langfristigen Konzepts mit professioneller Planung.« Nachholbedarf sieht Döring hinsichtlich der öffentlichen Wahrnehmung und Vermarktung der Liga. »Das ständige Wechseln von Regeln und Statuten sorgt für Verwirrung und jährliche Umplanungen.«

Einer, der auf die Liga brennt, ist Arthur Mattheis, Vereinsboss aus Hannover. Längst ist er im Kampfmodus: »Wir werden uns richtig pushen, weil wir keinen Fußbreit im Ring zu verschenken haben.« Seine Devise: »Fighten bis zum bitteren Ende.« Das Saisonziel: »Wir versuchen, oben anzugreifen – garantiert.« Fragen nach Etat, Kader und Ligamodell sind Knackpunkte, ein weiterer: Die Boxbundesliga ist zuerst Mannschaftssport, im Fokus allerdings steht Boxen als Einzelwettbewerb. Die Boxbundesliga findet nur in den Terminlücken des internationalen Veranstaltungskalenders Platz. Der sportliche Wert des olympischen Boxens und der Boxbundesliga werde hierzulande zu wenig anerkannt, fast immer seien klamme Kassen Grund für das Ausscheiden von Teams, stellt Jentsch fest. Kontinuität im Ligabetrieb, das ist sein Wunsch, »dann hätte ich weniger Stress, weniger Arbeit«.

Obmann Jentsch erwartet sieben leistungsmäßig ausgeglichene Teams. Die neuen Statuten verhindern, dass sich zwei, drei potente Vereine einen Topkader zusammenkaufen und die Liga dominieren. Der Start? Ende November. »Ganz fix sind die Termine noch nicht«, sagt Jentsch. Bundesligaboxen steht halt nicht ganz oben auf der Prioritätenskala.