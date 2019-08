»Zeit, sich von rassistischer Praxis zu verabschieden«

Friso Gentsch/dpa In der Abschiebehaftanstalt Büren sind bereits vier Gefangene zu Tode gekommen. Einer unter bis heute ungeklärten Umständen (10.8.2018)

Für Sonnabend ist in Büren in Nordrhein-Westfalen eine Großdemonstration der Kampagne »100 Jahre Abschiebehaft« geplant. Sie richtet sich gegen den dortigen Abschiebeknast, der seit mehr als 25 Jahren besteht. Was macht diesen so besonders?

Dieses Gefängnis in Büren bei Paderborn ist mit einer aktuellen Kapazität von 150 Gefangenen das größte und älteste in Deutschland – geplant ist, auf 175 aufzustocken. Die Haftbedingungen dort sind von Personalmangel geprägt, weil keiner da arbeiten will.

Welche Geschichte hat Abschiebehaft in Deutschland?

Eine bitterböse. Bereits vor 100 Jahren wurden vor allem Jüdinnen und Juden, die hierzulande vor Pogromen in Osteuropa Schutz suchten, willkürlich eingesperrt, um sie aus dem Land zu vertreiben. Während der ­Naziherrschaft wurde die Abschiebehaft mit der von SS-Oberhaupt Heinrich Himmler verfassten Ausländerpolizeiverordnung 1938 ausgeweitet. Bekanntermaßen war die Haft damals häufig mit Deportationen verbunden. 1951 übernahm die BRD das Nazigesetz, erst 1965 wurde es überarbeitet.

Die Gesetzgebung wurde als Reaktion auf die rassistischen Pogrome Anfang der 1990er Jahre weiter zugespitzt und kam erneut weitreichend zur Anwendung. Neuerlich verschärft das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« aus dem von Horst Seehofer, CSU, geleiteten Bundesinnenministerium die Lage für Geflüchtete und Asylsuchende. Ihre Festnahme und Inhaftierung ist oft auf reine Willkürentscheidungen von Behörden zurückzuführen.

Sie sind seit fast 25 Jahren im Bürener Hilfeverein für Menschen in Abschiebehaft ehrenamtlich aktiv, gehen regelmäßig in die Haftanstalt und beraten dort. Wie sind die Zustände?

Am gravierendsten ist, dass die Menschen dort häufig in einem gesonderten Zellentrakt in Isolationshaft gesteckt werden, wo sie keinen Kontakt zu Mitgefangenen haben. Man nimmt ihnen jegliche Möglichkeit der Freizeitgestaltung. Es kommt vor, dass Gefangene tagelang gefesselt werden. Das ist eine Form der Folter. Wir wollen die Missstände dort öffentlich machen.

Was wissen Sie über Todesfälle während der Haft?

Insgesamt gab es vier davon. Im Juni vergangenen Jahres hat ein 41jähriger Mann aus Georgien Suizid begangen. Die Leitung wusste, dass er schwer psychisch erkrankt war, steckte ihn aber in Isolationshaft, statt ihn ins Krankenhaus zu bringen. Ein weiterer skandalöser Fall ist der bis heute ungeklärte Tod von Rachid Sbaai vor 20 Jahren. Er kam in einer Arrestzelle ums Leben, in die er wegen einer verbalen Auseinandersetzung während des Hofgangs gebracht worden war. Am 30. August 1999 musste er diese Zelle vollkommen unbekleidet betreten und verbrannte dort unter bis heute nicht geklärten Umständen. Warum kam niemand zu Hilfe, obwohl er und sein Zellennachbar, der ihn schreien hörte, den Alarmknopf drückten? Wir demonstrieren somit auch, um den 20. Jahrestag seines Todes in Erinnerung zu rufen.

Das klingt sehr wie der Fall Oury Jalloh, der am 7. Januar 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte. Kam es in Rachid Sbaais Fall zum Prozess?

Wir hatten damals Strafanzeige gestellt, aber die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein.

Welche Forderungen stellen Sie mit Ihrem Protest?

Es ist Zeit, sich von der während des Faschismus verankerten Gesetzgebung und der rassistischen Praxis zu verabschieden. Die Abschiebehaft stellt aus unserer Sicht einen tiefen Eingriff in die Freiheit des einzelnen dar. Haft ist eine Maßnahme gegen verurteilte Straftäter und darf keinesfalls als gängiges Instrument der Ausländerbehörden gegen Unschuldige missbraucht werden. Wir demonstrieren gegen rechtswidrige Inhaftierung, Einzelhaft und Fesselungen sowie das Auseinanderreißen von Familien und das Zerstören von Existenzen.