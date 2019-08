Johnson putscht für den »Brexit«

Peter Nicholls/Reuters Der britische Premierminister Boris Johnson am 13. Juli in Colchester

Knapp zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens hat Königin Elisabeth II. auf Antrag von Premierminister Boris Johnson eine vorübergehende Schließung des Parlaments angeordnet. Wie der Kronrat am Mittwoch mitteilte, soll die Sitzungsperiode des Parlaments frühestens am 9. und spätestens am 12. September unterbrochen werden. Die Zwangspause dauert bis zum 14. Oktober.

Johnson hatte die Schließung nach eigener Aussage bei der Queen beantragt, um das Regierungsprogramm vorzubereiten, das die Königin am 14. Oktober präsentieren soll. Vorwürfe der Opposition, er wolle dem Parlament damit die Möglichkeit nehmen, einen »Brexit« ohne Abkommen am 31. Oktober zu verhindern, bezeichnete Johnson als »vollkommen unwahr«.

Eine Parlamentsschließung vor der Präsentation eines neuen Regierungsprogramms ist üblich. Allerdings dauert diese Pause in der Regel nicht wie in diesem Fall mehr als vier Wochen.

Als »Frevel gegen die Verfassung« verurteilte Parlamentspräsident John Bercow die Schließung. Es gehe dem Regierungschef darum, »das Parlament von einer Brexit-Debatte abzuhalten«, teilte er mit. »Der heutige Tag wird als schwarzer Tag für die Demokratie in Großbritannien in die Geschichte eingehen«, schrieb die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon auf Twitter – wenn es den Abgeordneten nicht gelinge, Johnsons Pläne zu stoppen.

Der Premier verlangt neue Verhandlungen mit der EU über das von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen, das mehrfach im Unterhaus gescheitert ist. Brüssel schließt neue Verhandlungen jedoch aus. In diesem Fall soll Großbritannien nach Johnsons Willen am 31. Oktober auch ohne »Deal« die Union verlassen. Die Oppositionsparteien wollen das verhindern. Nach Einschätzung von Beobachtern wird nun ein Misstrauensantrag gegen den erst seit rund fünf Wochen amtierenden Regierungschef wahrscheinlicher. Das Parlament nimmt seine Arbeit nach der Sommerpause in der kommenden Woche wieder auf. (dpa/jW)