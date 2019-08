Mantarraya Producciones/ZDF Verónica (Simone Bucio) muss sich im Krankenhaus behandeln lassen, nachdem das Wesen im Wald sie verletzt hat. »The Untamed«

Das Experiment: Besser Leben mit Coaching und Ratgebern?

An der Universität Münster existiert eine besondere Rettungsabteilung – die Prokrastinationsambulanz. Deren Mitarbeiter bieten Menschen Hilfe an, die an Aufschiebeverhalten leiden. Lisa und Melanie probierten verschiedene Methoden aus. Unter anderem testeten sie ein pferdegestütztes Coaching. Folge 4 von 4. Zum Glück! Aber die Sache ist ja ernst. Wer auf Arbeit von durchgecoachten Maschinen umgeben ist, weiß, dass die Sache auf eine Entscheidung drängt: Selbstverteidigung! D 2019.

WDR, 21.00 Uhr

Maischberger

Die Fernsehjournalistin Sandra Maischberger steht gerade ganz schön unter Beschuss – jedenfalls, wenn man ein Spiegel-Interview mit Aktionskünstler Philipp Ruch als Maßstab nimmt, der dort aus seinem gerade erschienenen Buch zitiert wird: »Welcher Unterschied besteht zwischen diesen Talkshows und Goebbels’ Hetzblatt Der Angriff? Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft wird durch Reichsbürger, Pegidisten und Rechtsfaschisten lange nicht so bedroht wie durch eine Maischberger-Sendung. Der Völkische Beobachter ist zurück.« Schauen wir mal, wie die Maischberger das wegsteckt.

Das Erste, 22.45 Uhr

The Untamed

Alejandra und ihr Mann Angel leben mit zwei Söhnen in einer Kleinstadt in Mexiko. Angel gibt sich schwulenfeindlich, hat aber eine Affäre mit dem Bruder seiner Frau, dem Krankenpfleger Fabián. Währenddessen hält ein älteres Ehepaar in einer abgelegenen Hütte im Wald ein außerirdisches Wesen, das es nach einem Meteoritenschlag gefunden hat. Das Wesen verspricht die ultimative sexuelle Erfüllung. Mexikanischer Horror!

Arte, 23.10 Uhr

Exodus – Der weite Weg

Menschen auf der Flucht: Napuli (34), eine politische Aktivistin, floh aus ihrem Heimatland Südsudan über Uganda nach Deutschland, wo sie um ihr Recht zu bleiben kämpft. Tarcha (73), wurde in der Westsahara geboren, und musste 1975, wegen der militärischen Invasion der marokkanischen Armee, nach Algerien fliehen, wo sie seitdem in einem Flüchtlingscamp lebt. Sie glaubt nicht mehr an eine friedliche Lösung des Konflikts, hofft aber auf eine Rückkehr in ihre Heimat. Die in Syrien geborene Dana (25) flüchtete nach Ausbruch des Bürgerkrieges über die Türkei nach Brasilien. D/BRA 2017

WDR, 23.25 Uhr