Rechte planten Hetzjagden

Jan Woitas/dpa Chemnitz am 27. August 2018

Ein Jahr nach dem Tod von Daniel H. ist nun bekannt geworden, dass schon vor den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz vor einem Jahr Neonazis untereinander von »Hetzjagden« sprachen und gezielte Angriffe auf Migranten planten. Dies hätten gemeinsame Recherchen von Süddeutscher Zeitung (Dienstagausgabe), NDR und WDR ergeben. Ihnen sollen Ergebnisse neuer Ermittlungen des sächsischen Landeskriminalamts (LKA) vorliegen, die diesen Schluss nahelegten.

Die Ermittler hätten demnach Zugriff auf Mobiltelefone bekannter Neonazis aus dem Großraum Chemnitz gehabt. Deren Kommunikation habe zahlreiche Formulierungen und Gespräche enthalten, welche die Beamten als »Verabredungen zu Gewalt gegen Migranten und Prahlereien über angeblich erfolgreiche Jagd auf Ausländer« deuteten. Laut Bericht würden überwachte Chatverläufe die »tatsächliche Umsetzung von Gewaltstraftaten gegen Ausländer« verdeutlichen. Das digitale Beweismaterial stamme demnach vom 26. und 28. August 2018, und die Teilnehmer der rechten Veranstaltung hätten selbst den Begriff »Jagd« verwendet – Tage bevor die mediale Debatte über die Frage, ob es Hetzjagden wirklich gegeben habe, angestoßen wurde.

In »bester sächsischer Gewohnheit« seien diese »verharmlost und relativiert« worden, sagte Parteichefin Katja Kipping am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. »Die Chatprotokolle der Neonazigruppe ›Revolution Chemnitz‹ deuten sehr stark darauf hin, dass die voreiligen Bewertungen Hans-Georg Maaßens und der sächsischen CDU schlicht falsch und irreführend waren«, stellte Kipping richtig.

Am 26. August 2018 war es zu einer tödlichen Messerattacke auf Daniel H. gekommen. Das Landgericht Chemnitz hat am Donnerstag den Syrer Alaa S. für die Tat zu neuneinhalb Jahren verurteilt. Die Verteidigung kündigte Revision an (siehe jW vom 24.8.). Der Streit um die Frage, ob es anschließend Hetzjagden gegeben habe, wurde auf Bundesebene zum Politikum für die Regierung aus CDU/CSU und SPD und führte letztlich dazu, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Maaßen seinen Posten verlor. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) hatte später in einer Regierungserklärung behauptet, es habe keine Hetzjagden gegeben. (dpa/jW)