Rückgang trotz Booms

Das »Statistische Taschenbuch Tarifpolitik«, das das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung auch in diesem Jahr herausgegeben hat, enthält viele Zahlen. Einige haben es in sich. So zum Beispiel der Rückgang der Tarifbindung 2018 in Westdeutschland von 57 auf 56 Prozent der Beschäftigten. Das ist dramatisch. Denn damit ist die Tarifbindung im Westen seit 2009 um neun Prozentpunkte gesunken – trotz des Booms! (dab)

WSI-Tarifarchiv 2019: Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik, kostenlos bestellen: mail@setzkasten.de