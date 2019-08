Arbeiter unter Druck

Jason Lee/REUTERS Ein Angestellter von Huawei in Dongguan, China (29.5.2019)

Ein von den Strategen in Washington einkalkulierter Nebeneffekt des Handelskrieges, den die USA gegen die Volksrepublik China und speziell gegen den Telekommunikationskonzern Huawei führen, ist die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der chinesischen Arbeiterinnen und Arbeiter. Huawei ist ein Unternehmen, das Gewinn erwirtschaften muss. Wegen der Sanktionen und der Strafzölle der USA könnte der IT-Gigant im Jahr 2019 möglicherweise 60 Millionen Smartphones weniger verkaufen, wie das chinesische Wirtschaftsportal Caixin Global unter Berufung auf interne Schätzungen meldete. 2018 hat Huawei 206 Millionen Smartphones verkauft. Noch im ersten Quartal 2019 setzte sich der Absatzboom fort, während die Konkurrenten Samsung und Apple einen Umsatzrückgang hinnehmen mussten. Aber bereits im zweiten Quartal ging der Geräteabsatz um 16 Prozent zurück. Huawei erwirtschaftete mit der Konsumentenelektronik nach eigenen Angaben zuletzt 45 Prozent des gesamten Gewinns.

Nachdem US-Präsident Donald Trump Anfang vergangener Woche die für US-Unternehmen gesetzte Frist für Geschäfte mit Huawei um 90 Tage verlängert hatte (offensichtlich, um den US-Telekommunikationsunternehmen mehr Zeit für die Vorbereitung des Huawei-Boykotts zu geben), veröffentlichte die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg ein internes Schreiben des Huawei-Gründers Ren Zhengfei an die etwa 190.000 Beschäftigten, in dem dieser warnt, das Unternehmen stehe vor einem »Leben-oder-Sterben-Moment«. Er riet »unterbeschäftigten Mitarbeitern«, »Kommandoeinheiten« zu bilden, um neue Projekte zu entwickeln. »Wenn du den Job nicht machen kannst, mach’ Platz«, heißt es laut Reuters in dem Schreiben. Die »996«-Arbeitskultur kann er ohnehin voraussetzen, wie sie etwa auch beim IT-Riesen Alibaba und der Handelsplattform JD üblich ist. Erwartet wird, dass von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends an sechs Tagen der Woche gearbeitet wird.

Ren kündigte an, dass sich Mitarbeiter, die keine neue »Rolle« finden, alle drei Monate auf Lohnkürzungen einstellen und am Ende ihre Jobs verlieren könnten. In den USA hat Huawei bereits Hunderte Stellen gestrichen, vor allem bei der in Texas, Kalifornien und im Bundesstaat Washington niedergelassenen Forschungs- und Entwicklungstochter Futurewei. In den chinesischen Werken sollen sich nun jene Mitarbeiter, die infolge des einbrechenden Smartphoneabsatzes ohne Beschäftigung sind, selber darum bemühen, wieder eine »nützliche« Rolle zu finden, etwa durch interne Bewerbungen auf offene Stellen in anderen Unternehmensbereichen.

Bereits zuvor hatte die Unternehmensführung unter dem Druck, eine Alternative zum Android-Betriebssystem entwickeln zu müssen, die Arbeitsbelastung in der Entwicklungsabteilung deutlich erhöht. Etwa 10.000 Entwickler arbeiteten über Monate an drei Standorten rund um die Uhr in drei Schichten an der Entwicklung eines eigenen Betriebssystems. Im August wurde das Ergebnis (»Harmony OS«) offiziell vorgestellt. Fachleute, so Caixin Global am Mittwoch vergangener Woche, bezweifelten allerdings, dass es sich hierbei schon um ein mit dem Leistungsumfang von Android vergleichbares Betriebssystem handelt. Der Weg dorthin könnte schwierig werden: Huawei leide, so Bloomberg, wegen der enorm hohen Arbeitsbelastung inzwischen an einem signifikanten »Talent drain«, also einer Abwanderung von Talenten.