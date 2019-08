Atomkraftwerk an der Donau

VASSIL DONEV/EPA/dpa Baustelle des Atomkraftwerks im bulgarischen Belene an der Donau (3.9.2008)

Eigentlich wollte Bulgarien sein zweites Atomkraftwerk in Belene, im Norden des Landes, gar nicht fertigbauen, doch ein Jahr nach der scheinbar unergründlichen Entscheidung des Parlaments in Sofia, das Projekt wiederaufzunehmen, gingen am Mittwoch 13 Anträge auf Teilnahme an der Fertigstellung ein. Energieministerin Temenuschka Petkowa stellte auf einer Pressekonferenz in Sofia die Teilnehmer an der öffentlichen Ausschreibung vor: »Sieben der Anträge wurden von Unternehmen eingereicht, die sich als strategische Investoren beteiligen wollten, zwei sind Anträge auf Teilnahme am Projekt durch Lieferung von Ausrüstung. Vier, um Strom von dem geplanten AKW zu beziehen und Minderheitsaktionär zu werden«, erklärte die Ministerin.

Die Unternehmen, die als strategische Investoren einsteigen wollen, sind Russlands Rosatom, die staatlich geführte Korea Hydro & Nuclear Po­wer Co., die China National Nuclear Corporation (CNNC), die deutsche Firma Bectron und zwei Teilnehmer des bulgarischen Energieunternehmers Hristo Kovachki.

Frankreichs Framatome und General Electric aus den USA beantragten die Lieferung konventioneller Stromerzeugungsanlagen für das Projekt. Das staatliche Elektrizitätsunternehmen Nordmazedoniens hat sich um eine Minderheitsbeteiligung am Kernkraftwerk Belene beworben, und sich bereit erklärt, künftig Strom aus dem Kraftwerk zu beziehen, fügte Petkowa hinzu. Die parlamentarische Energiekommission werde innerhalb von 90 Tagen eine engere Auswahl treffen, teilte die Ministerin mit.

Das Vorhaben, ein zweites AKW zu bauen, geht bis auf das Jahr 1981 zurück. 2006 hatte Bulgarien zwei Reaktoren für das AKW beim russischen Kraftwerksbauer Atomstroiexport bestellt, der zur Atomenergiebehörde Rosatom gehört. 2010 nannte der damals neue Ministerpräsident Bojko Borisow den Bau »ein Korruptionsprojekt«. Im Jahr 2012 wurde das Bauvorhaben gestoppt. Hintergrund waren hohe Kosten und wachsender Druck aus Brüssel und Washington.

Rosatom verklagte Bulgarien vor Gericht und verlangte 1,2 Milliarden Euro für die gesamte Ausrüstung, die für die Anlage gebaut worden war, und für entgangene Gewinne. Ein Schiedsgericht in Genf urteilte zugunsten von Rosatom, und Bulgarien musste rund 600 Millionen Euro zahlen. Bulgarien versuchte, die Reaktoren an Russland zurückzuverkaufen, scheiterte jedoch.

Nach mehr als zehn Jahren entdeckte die Regierung von Bojko Borisow 2018 das Projekt nach einer Abstimmung im Parlament plötzlich erneut. Doch der Widerstand im Land wird lauter. »Wir brauchen dieses Projekt nicht. Es ist in diesem Format völlig unrentabel«, sagte Chefökonom Kalojan Stajkow vom Institut für Marktwirtschaft in Sofia gegenüber jW. Bulgarien habe genug Stromkapazität und der Verbrauch schwanke bei Tages-, Nacht- und saisonalem Verbrauch stark. »Von 2,7 Terawatt (TW) in warmen Monaten bis 7,8 TW in den kälteren Monaten des Jahres«, betonte Stajkow.

Der Chefökonom glaubt, dass das Projekt auch rechtliche Bedenken aufwerfe. Die Regierung habe das Projekt 2012 gestoppt, aber völlig unbegründet beschlossen, es wieder aufzunehmen. »Der aktuelle Plan ist aber keine Wiederaufnahme, sondern ein völlig neues Projekt – Bulgarien muss eine neue Genehmigung von Euratom erhalten. Und vor dem Obersten Verwaltungsgericht in Bulgarien gibt es einen Rechtsstreit gegen das AKW. Die nächste Anhörung ist für 2020 geplant«, so der Experte.

Es sei schwer zu verstehen, wie der Staat eine Investition in Höhe von zehn Milliarden Euro verlangt, um die Anlage acht Jahre lang bauen zu lassen und schließlich den Investor aufzufordern, das Projekt einem anderen Unternehmen zu überlassen. »Welcher Investor würde das tun? Und wessen Interessen wird der Betreiber vertreten – die des Staates, des Unternehmens, der Bürger oder des Investors?«, monierte Stajkow. Es gibt eine weitere Bedingung für die Investoren: »Sie müssen Erfahrung im Betrieb von Druckwasserreaktoren haben«, erklärte Stajkow. Nur die Rosatom, CNNC und wahrscheinlich das Konsortium mit dem tschechischen Teilnehmer verfügen über solche.

Doch außer dem Kostenfaktor treten auch Sicherheitsbedenken in den Vordergrund. Slawtscho Nejkow vom Institut für Energiemanagement sprach mit dem bulgarischen staatlichen Radio über Fragen der nuklearen Sicherheit. Der Standort des AKW soll sich in einem Erdbebengebiet befinden, die Sicherheit des Reaktors könne nicht gewährleistet werden. Dies sei einer der Gründe, weshalb die Zustimmung für das AKW in der Bevölkerung schwindet. »Die Unterstützung für ein solches Projekt liegt heute bei unter 30 Prozent, während es in den Jahren 2002 bis 2005 fast 80 Prozent waren«, sagte Nejkow am Donnerstag.