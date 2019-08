Weltkonzern und Privatschule

Steve Parsons/REUTERS Eton-Schüler beobachten die Ankunft des britischen Kronprinzen Charles (9.6.2015)

Die britische Labour-Partei könnte schon bald die Forderung, alle Privatschulen abzuschaffen, in ihr Parteiprogramm aufnehmen. So will es zumindest eine innerparteiliche Kampagne, die in den letzten Tagen an Fahrt aufgenommen hat. Auch der Chairman der Labour-Partei, Ian Lavery, unterstützt die Forderung.

Privatschulen sind in Großbritannien eines der wesentlichen Instrumente, mit denen die Herrschenden ihre Stellung in der Gesellschaft festigen. Sie stellen einen »Highway« in Richtung der »Elite«-Unis Oxford und Cambridge dar. Allein die Privatschule Eton hat 20 Premierminister »produziert«, wie es im Firmenjargon der Schule so schön heißt. Das jüngste Produkt heißt Boris Johnson.

Die Kampagne »Labour gegen Privatschulen« unterfüttert ihre Forderung mit Statistiken, die die Verhältnisse drastisch vor Augen führen. Nur sieben Prozent aller Schüler in Großbritannien besuchen Privatschulen. Doch im öffentlichen Leben sind sie deutlich überrepräsentiert. So entstammen derzeit 65 Prozent aller Richter, 70 Prozent aller Minister im Regierungskabinett von Boris Johnson, 44 Prozent aller Zeitungskolumnisten und 16 Prozent aller Universitätsrektoren dem Privatschulsystem.

Hinein kommt nur, wer die nötige Kohle dafür hat. Ein Trimester in Eton kostet 14.000 Pfund Studiengebühren. Das macht 42.000 Pfund pro Jahr, umgerechnet etwas mehr als 46.000 Euro. Für viele arbeitende Briten ist das mehr als ein doppeltes Jahresgehalt.

Spiegel online berichtete am 2. August über die britischen Privatschulen als wirtschaftliche Macht. Eton beispielsweise habe im Schuljahr 2017/2018 allein über Studiengebühren umgerechnet 56 Millionen Euro eingenommen. Weitere Einkommensquellen sind unter anderem der Großgrundbesitz und eine aus 175.000 Werken bestehende Kunstsammlung. Eton ist längst ein Weltkonzern. Ableger gibt es unter anderem in China oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Privatschulen können laut der Kampagne »Labour gegen Privatschulen« 300 Prozent mehr Mittel für den Unterricht bereitstellen als staatliche Schulen. Letztere sind aufgrund der Kürzungspolitik der vergangenen zehn Jahre zunehmend darauf angewiesen, sich ihre Mittel etwa über Crowdfundingplattformen zusammenzubetteln. Gleichzeitig wurde seit Anfang der 2000er Jahre die Privatisierung des britischen Schulsystems auch durch »New Labour«-Regierungen vorangetrieben. So wurde unter Premierminister Anthony Blair das sogenannte Akademiesystem eingeführt, das es privaten Organisationen ermöglicht, staatliche Schulen zu übernehmen und zu betreiben.

Die Initiatoren von »Labour gegen Privatschulen« wollen diese Aufteilung überwinden und ein einheitliches staatliches Schulwesen erkämpfen. Alle Privatschulen sollen in den staatlichen Sektor »integriert« werden. Gefordert wird außerdem, den Status als »Wohlfahrtsorganisation« für Eton und Co. abzuschaffen. Tatsächlich dürfen sich die Eliteschulen als wohltätige Organisationen bezeichnen, was ihnen umfangreiche Steuervergünstigungen verschafft. Das hat historische Gründe. Als Eton 1440 gegründet wurde, war die Schule als Bildungseinrichtung für Kinder aus armen Haushalten gedacht. Heute stammen 90 Prozent aller privat unterrichteten Schüler aus dem oberen Zehntel der Gesellschaft.

Sollte der Labour-Parteitag im September diesen programmatischen Vorstoß beschließen, stünde dies in Einklang mit anderen Beschlüssen der vergangenen Jahre: Die Partei will unter anderem die Wasser- und Stromversorgung, die Post und die Eisenbahnen verstaatlichen. Das Bildungswesen wäre da ein folgerichtiger nächster Schritt.

Doch eine Verstaatlichung von Privatschulen wie Eton würde auch einen Angriff auf die Reproduktion der herrschenden Klasse Großbritanniens bedeuten. Eton ist eine Schule für junge Männer. Hier lernen sie Befehl und Gehorsam sowie die für Machtpositionen nötige Arroganz. Außerdem werden hier lebenslange Netzwerke geformt. Die Ähnlichkeiten zwischen britischen Privatschulen und deutschen Studentenverbindungen sind alles andere als zufällig.